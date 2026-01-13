Обеспечивают движение вперед

Малое и среднее предпринимательство в Волжском муниципальном районе представляет собой динамично развивающийся сегмент экономики. Это подтверждается статистическими данными реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Есть чем гордиться

Сегодня в районе зарегистрирован 4681 субъект малого и среднего предпринимательства, в которых заняты более 17 тысяч работников. Дополнительно более 16 тысяч граждан зарегистрированы в статусе самозанятых, что свидетельствует о высокой степени вовлеченности населения в предпринимательскую деятельность.

Предприниматели активно участвуют в конкурсах и получают заслуженные награды, что служит индикатором их профессионализма и конкурентоспособности. ООО "Самарский питомник" Садовый центр Веры Глуховой в 2025 году стало победителем регионального конкурса "Достояние губернии 2025". Национальная премия "Бизнес-Успех" принесла победу ООО "Арсенал Атлета" в номинации "Лучший инвестиционный проект". "Арсенал Атлета", более известный как "СамАрс", служит ведущим российским производителем продуктов в сфере здорового питания, специализируясь на спортивных добавках, полезных перекусах, функциональном питании и биологически активных добавках.

В рамках конкурса ПРОДЭКСПО "Инновационный продукт" ООО "ФУД-ИННОВАЦИЯ" была удостоена золотой медали в номинации "Продукты для здорового образа жизни-2025". Их бренд TUNNER представляет собой функциональное питание, разработанное для поддержания активного образа жизни. Продукты TUNNER характеризуются высоким содержанием витаминов, микро- и макроэлементов, что способствует восстановлению энергии, укреплению иммунной системы и поддержанию общего здоровья без перегрузки организма и риска зависимости.

В сентябре текущего года предприниматели Волжского района приняли участие в XXVII Поволжской агропромышленной выставке, где продемонстрировали широкий ассортимент продукции, производимой и перерабатываемой на территории района. Среди представленных экспонентов были ООО "Возрождение 98" с семенами сельскохозяйственных культур, ООО "Ветерок" из Подъем-Михайловки с широкой линейкой фермерской продукции, ООО ФП "Деликатес" с мясными продуктами, ООО "Норман" с хлебобулочными изделиями и выпечкой, ООО "Агро Дом" с сельскохозяйственной продукцией, ООО "Юледокс" с пенными напитками, индивидуальный предприниматель Е.А.Вагин из поселка Энергетик с коваными изделиями, а также "Садовый центр Веры Глуховой" (ассортимент растений обширный - более двух тысяч наименований). Поставки саженцев идут в пятьдесят регионов России, Казахстан и Беларусь. Золотые медали и дипломы XXVII Поволжской агропромышленной выставки были присуждены ООО "Садовый центр Веры Глуховой", ООО "Ветерок" и ООО "Возрождение 98".

Социальная миссия

Предприниматели Волжского района активно участвуют в развитии территории, откликаясь на запросы администрации и оказывая помощь бойцам СВО. С началом специальной военной операции бизнес-сообщество района не осталось в стороне и мобилизовало свои ресурсы для поддержки мобилизованных и добровольцев, участвующих в защите Родины.

Группа компаний "СвязьСтройМонтаж" под руководством Александра Трофимова успешно занимается проектированием, строительством и реконструкцией кабельных и волоконно-оптических линий связи. В течение 2025 года компания отправила в зону боевых действий более десяти автомобилей УАЗ и "Нива", а также запасные части, инструменты, гуманитарную помощь и товары первой необходимости. Помимо финансовых пожертвований, предприниматель оказывает целевую помощь конкретным адресатам, учитывая их индивидуальные потребности.

Индивидуальный предприниматель Сергей Сикорский адресно помогает мобилизованным и их семьям. Деятельность бизнесмена охватывает широкий спектр инициатив, включая организацию сбора и отправки гуманитарной помощи, а также индивидуальную поддержку жителей Курской области в обеспечении питьевой водой.

Фабрика спортивного инвентаря "Аналитика" активно участвует в социальной жизни района, реализуя проект "Следж-хоккей. Спорт для тех, кто не сдается!" Этот проект направлен на вовлечение ветеранов СВО, получивших травмы опорно-двигательного аппарата, в занятия следж-хоккеем. Ранее сани для следж-хоккея импортировались из-за рубежа, однако теперь волжское предприятие осуществляет их самостоятельное производство, что способствует развитию местной промышленности и повышению уровня занятости.

Предприятия розничной торговли регулярно отправляют гуманитарную помощь, включая денежные средства и посылки с продуктами длительного хранения (мясные, рыбные и овощные консервы, крупы, макароны, чай, кофе, конфеты и шоколад), а также средства личной гигиены, хозяйственные и строительные материалы.

Стимулируют бизнес-среду

Центр развития предпринимательства Волжского района играет ключевую роль в поддержке местного бизнес-сообщества, предоставляет бизнесу необходимую информацию и способствует профессиональному развитию предпринимателей. Центр организует обучающие семинары, консультации и курсы повышения квалификации, направленные на повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках муниципальной поддержки было организовано участие представителей бизнес-сообщества в более чем 65 мероприятиях, что свидетельствует о систематическом подходе к развитию предпринимательской среды.

Еще одним эффективным инструментом поддержки предпринимателей служат деловые миссии. Они способствуют расширению деловых связей, продвижению продуктов и услуг, а также вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность. В декабре 2025 года в Курумоче состоялась деловая миссия "Гостиничное дело и садовые решения: новые горизонты", в рамках которой участники посетили загородный комплекс "Русская охота" и садовый центр Веры Глуховой, что подчеркнуло их потенциал для развития и взаимодействия.

В ходе мероприятия также прошло обучение "Введение в нейросети и их применение в бизнесе", что свидетельствует о стремлении предпринимателей к инновациям и повышению эффективности бизнес-процессов.