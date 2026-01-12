"Реавиз" продолжает успешное развитие

Медицинские университеты "Реавиз" в 2025 году показали значительный рост ключевых показателей во всех сферах своей деятельности. К успехам в образовании, медицине и науке добавились достижения в международных отношениях и менеджменте.

Сегодня "Реавиз" это группа компаний, которая работает в Самаре, Москве, Санкт-Петербурге и Саратове. Основная сфера ее деятельности — это высшее и среднее профессиональное медицинское и фармацевтическое образование. Сегодня общее число обучающихся в учебных заведениях ГК "Реавиз" превышает 13 000 человек, а число выпускников и первокурсников растет из года в год.

В рейтинге трудоустройства Министерства труда РФ "Реавиз" занял 22 позицию верхней половины рейтинга в разделе "Медицина и здравоохранение", оказавшись в ней единственным негосударственным вузом. Главные слагаемые этого успеха: практикоориентированное обучение, цифровизация учебных программ, большое количество преподавателей с ученой степенью, в том числе из числа практических врачей, обширные клинические базы и активное вовлечение студентов в научную деятельность. Кроме того, выпускники имеют возможность продолжить обучение в ординатуре и аспирантуре.

Университеты "Реавиз" не только выполняют свою основную функцию по подготовке медицинских кадров для системы здравоохранения РФ, но и служат опорой для ведения смежной деятельности — научных изысканий и непосредственного оказания пациентам медицинской помощи.

До недавнего времени научная деятельность в "Реавизе" осуществлялась в нескольких специализированных подразделениях. Это Первый НИИ клинической геронтологии и реабилитации ветеранов войн, Научно-исследовательская лаборатория по проблемам морфологии, НИИ атеросклероза и дислипидемий, НИИ медицинских персонифицированных биотехнологий, лаборатория аналитических исследований и разработок, а также гидрохимическая лаборатория.

В январе 2025 года к ним добавился Институт психического здоровья, филиалы которого открылись сразу же во всех городах присутствия группы компаний "Реавиз". Проект призван развивать психиатрию и психотерапию сразу в нескольких направлениях: образовательном, научно-исследовательском и медицинском. И первые шаги нового научного подразделения уже сделаны — в санкт-петербургском Университете "Реавиз" открылась программа ординатуры по специальности 31.08.20 "Психиатрия".

Научная деятельность в "Реавизе" немыслима без представления ее результатов на ставших уже традиционными научно-практических конференциях. В начале 2025 года прошла "Научная весна". За один день было представлено 234 доклада на 15 секционных заседаниях. В конференции участвовали представители 42 ведущих российских вузов и клиник, а также зарубежных учреждений.

Во втором полугодии прошла Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием TOTUM VERUM, в которой приняли участие научные специалисты с высшим медицинским образованием. В рамках конференции была представлена 61 работа. Обе конференции проходили одновременно в нескольких городах в очно-заочном формате и транслировались онлайн, лучшие работы опубликованы в журнале "Вестник медицинского института "Реавиз".

В "Реавизе" также ведется большая патентная работа. За 3 квартала 2025 года было получено 7 патентов, в том числе и на новые методы лечения в хирургии, включая методики с применением лазерных систем. На экспертизе остается 24 заявки, среди которых самыми значимыми являются инновационные продукты в области персонифицированный медицины — системы диагностики онкологических заболеваний и системы профилактики онкологических заболеваний.

В 2025 году "Реавиз" запатентовал гемостатическую ранозаживляющую губку. Это изделие помогает скорейшему заживлению ран за счет использования материала на основе хитозана. Оно было апробировано в лечебных учреждениях Самарской области и показало хорошие результаты при механических травмах и ожогах.

В 2025 году существенно выросло и медицинское крыло группы компаний. В основном это произошло за счет существенного расширения Многопрофильной клиники "Реавиз" в Самаре и улучшения ее материально-технического обеспечения.

Одним из самых серьезных приобретений Многопрофильной клиники "Реавиз" в Самаре стала установка в диагностическом отделении современного 128-срезового компьютерного томографа Siemens SOMATOM go.Top 128. Аппарат способен обследовать любые анатомические зоны и подходит всем категориям пациентов.

Заработали в клинике и несколько новых отделений. Для самых маленьких пациентов открылась детская поликлиника, начала работать бальнеолечебница, особенностью которой является собственная скважина с сероводородной водой, аналогов которой в Самарской области нет.

Изменения сказались на востребованности клиники среди пациентов и общем отношении самарцев к бренду "Реавиз". Так, например, по итогам первого полугодия все значимые показатели работы клиники существенно превысили результаты первого полугодия 2024 года, что говорит о планомерном и устойчивом развитии в "Реавизе" сферы оказания медицинских услуг и росте доверия со стороны пациентов.

Безусловно, одним из самых важных достижений "Реавиза" в 2025 году является налаживание международных связей с китайскими университетами провинции Шэньси. С 21 по 24 мая 2025 года в китайском городе Сиань состоялись международная конференция "Промышленность, образование, исследования и практическое сотрудничество по маршрутам Шелкового пути — 2025" и конференция "Сотрудничество в сфере образования Шелкового пути". В рамках конференций были заключены договоры о сотрудничестве с Сианьским международным университетом и Сианьским медицинским университетом.

Группа университетов "Реавиз" активно сотрудничает с будущими работодателями своих выпускников. В их числе крупные федеральные и региональные лечебные учреждения, многопрофильные и специализированные медицинские организации, аптечные сети и фармацевтические компании.

Ключевыми партнерами "Реавиза" уже много лет являются Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн им. О. Г. Яковлева, лечебно-диагностический центр "Медгард", клиническая больница "РЖД-Медицина", ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина".

Еще одним подтверждением удовлетворенности работодателей уровнем подготовки выпускников Медицинского университета "Реавиз" является успешное прохождение очередной процедуры профессионально-общественной аккредитации по всем реализуемым направлениям подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием.

Студенты и сотрудники "Реавиза" каждый год оказываются в числе лучших, получая награды в самых разных номинациях. И 2025 год — не исключение. Так, студентка лечебного факультета Медицинского университета "Реавиз" Алиса Петряева стала лауреатом конкурса "Студент года" в номинации "Интеллект года".

Также студенты "Реавиза" из года в год показывают успехи в учебе и удостаиваются стипендии губернатора Самарской области, в 2025 году ее получили 4 студента-второкурсника лечебного факультета.

Преподаватели и сотрудники "Реавиза" постоянно развиваются и получают новые научные звания и степени. В 2025 году 5 преподавателей "Реавиза" были представлены к ученому званию доцента, и 2 — к ученому званию профессора.

Подводя итоги 2025 года, можно утверждать, что ГК "Реавиз", продолжает поступательное развитие в области образования, науки и медицины. Программы развития ГК направлены на создание условий для повышения качества медицинского образования, модернизации учебных и лечебных процессов, наращивания научного потенциала в соответствии с миссией университета: улучшение здоровья людей через обучение студентов и врачей последним достижениям медицинской науки и практики.