Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании исчезновения жительницы Самарской области

Председатель СК России потребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту исчезновения жительницы Самарской области.

Ранее федеральный телеканал сообщил, что в Самарской области пропала женщина, и ее исчезновение может быть связано с деструктивным влиянием запрещенной в РФ организации.

Региональное СУ СК в связи со случившимся возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").