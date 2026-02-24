Самарец взламывал аккаунты в соцсети, чтобы рассылать рекламу

Прокуратура Кировского района Самары утвердила обвинение по уголовному делу местного жителя, которому вменяют неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ) и использование программ для несанкционированной нейтрализации защиты компьютерной информации (ч. 2 ст. 273).

По версии следствия, с декабря 2020 г. по август 2023 г. мужчина загрузил из интернета вредоносное программное обеспечение, с помощью которого получил незаконный доступ к личным страницам девяти пользователей социальной сети. От имени владельцев взломанных аккаунтов он проводил массовую спам-рассылку рекламных сообщений и получал за это деньги.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Самары.