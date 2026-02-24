В Самаре прошел хоккейный турнир в честь Дня защитника Отечества

В Самаре во Дворце спорта им. Владимира Высоцкого состоялся турнир по хоккею под лозунгом "В единстве наша сила, в сплоченности успех!", посвященный Дню защитника Отечества.

Соревнования проводились в рамках государственной программы "Спорт России", направленной на вовлечение детей, молодежи, взрослого населения в систематические занятия физкультурой и спортом. На одной площадке сыграли воспитанники детских хоккейных школ и команды по следж-хоккею, составленные из ветеранов СВО.

Самарская область была первым регионом, где два года назад были сформированы сразу две команды по следж-хоккею из ветеранов СВО при профессиональных хоккейных клубах. Сейчас наши следж-хоккеисты — опытные игроки, постоянные участники, победители и призеры межрегиональных и всероссийских соревнований. Среди следж-хоккеистов — выпускники и курсанты региональной программы "Школа героев", инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым и являющейся продолжением президентской программы "Время героев".

В рамках турнира на площадке встретились три команды — сборная Самарской области, "Лада-следж" из Тольятти и "ЦСК ВВС-следж" из Самары. По итогам кругового турнира победу одержала сборная области.

Соревнования среди детей проводились в двух возрастных группах. Младшие ребята — хоккеисты 2016–2017 годов рождения — играли на половине площадки и показали яркий, результативный хоккей. Призерами стали "СШОР № 1-ЦСК ВВС" (Самара), самарский "Титан" и новокуйбышевский "Вектор".

Хоккеисты 2014–2015 годов рождения играли уже на полной площадке и тоже продемонстрировали результативную игру. Победил "Вектор" из Новокуйбышевска, призерами стали "Титан" (Самара) и "Химик" (Чапаевск).

Накануне турнира по хоккею его участники, дети и взрослые, возложили цветы к Вечному огню на площади Славы в Самаре в честь Дня защитника Отечества. А в холле Дворца спорта хоккеисты и болельщики имели возможность посетить выставку современного оружия и принять участие в мастер-классах.

"Важная составляющая спорта — это патриотическое воспитание. Не случайно традиционной частью всех официальных спортивных мероприятий как регионального, так и всероссийского уровня является исполнение национального гимна, поднятие флага. Нам показалось очень важным пригласить на одно мероприятие детей и взрослых. В одном дворце спорта, на одной ледовой площадке одновременно играли дети и видели рядом с собой героев нашего времени, ребят, которые защищали мирное небо нашей страны. Это точно сработает как пример для подрастающего поколения", — отметила врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.