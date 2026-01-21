16+
Экономика и бизнес

Председатель совета директоров ГК "Полипласт" награжден серебряной медалью "За особый вклад в развитие Тульской области"

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
20 января в Тульском областном центре молодежи состоялась торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса "Спортсмен года — 2025". Мероприятие собрало ведущих спортсменов, тренеров, представителей власти и бизнеса региона. Председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Зинурович Шамсутдинов был удостоен серебряной медали "За особый вклад в развитие Тульской области". Награду вручил губернатор региона Дмитрий Вячеславович Миляев.

Фото: предоставлено ГК "Полипласт"

"Президент России Владимир Владимирович Путин уделяет большое внимание вопросам развития физической культуры и спорта. В этом году продолжит работу комиссия Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт". Будет рассмотрен целый комплекс различных вопросов. Рассчитываем, что от наших спортсменов и тренеров будут исходить инициативы по развитию спорта, которые мы сможем детально рассмотреть и проработать", — отметил губернатор.

Председатель совета директоров ГК "Полипласт" Александр Зинурович Шамсутдинов вручил премию победителю в номинации "Преодоление — лучший тренер-преподаватель по подготовке спортсменов с ограниченными физическими возможностями". Эта категория традиционно отмечает выдающийся вклад тренеров в развитие адаптивного спорта в регионе. Им стал Валерий Николаевич Кобзаренко — тренер-преподаватель по спорту слепых (дисциплина велоспорт).

"Вручать награду в этой номинации — большая честь. Тренеры, которые работают с особыми спортсменами, делают очень важное дело. Они помогают людям поверить в себя и добиться успеха. Поддержка адаптивного спорта — один из наших главных приоритетов, мы продолжим помогать, создавая для этого все условия", — отметил Александр Зинурович.

В номинации "Преодоление — лучший спортсмен с ограниченными физическими возможностями" награду получила команда "АКМ-следж" — действующий чемпион России по следж‑хоккею.

Развитие детско-юношеского и адаптивного спорта является важнейшим направлением социальной политики ГК "Полипласт". Компания системно инвестирует в строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры, проводит соревнования и массовые мероприятия, направленные на популяризацию спорта в регионах присутствия ГК "Полипласт".

