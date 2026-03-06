16+
Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Формула успеха Татьяны Титовой: три десятилетия в нефтянке и семейная династия

САМАРА. 6 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В преддверии Международного женского дня мы рассказываем о женщинах, чья верность профессии и ответственный подход к делу становятся опорой для всего предприятия. Одна из них — Татьяна Титова, инженер-технолог цеха по подготовке и перекачке нефти № 6 АО "Самаранефтегаз" (дочернее общество НК "Роснефть").

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

Для Татьяны Васильевны нынешний год особенный: ее профессиональный путь в отрасли насчитывает уже 33 года, 29 из которых неразрывно связаны с родным предприятием. Сегодня она отвечает за безупречную работу установки предварительного сброса воды "Горбатовская".

Работа инженера-технолога — это постоянный контроль и внимание к деталям. Татьяна Титова следит за соблюдением технологических режимов при подготовке нефти, газа и воды. В ее ведении — работа оборудования, узлы учета, контроль качества закачиваемой пластовой воды в поглощающие горизонты и расход химических реагентов. Ошибок здесь быть не может: от точности расчетов технолога зависит стабильность всего производственного цикла.

Прошлый год принес Татьяне Васильевне значимую награду — Благодарность министерства промышленности и торговли Самарской области. Торжественное вручение прошло в Нефтегорске.

"Это признание моей многолетней работы стало для меня и большой честью, и приятной неожиданностью, — делится Татьяна Титова. — Но главной наградой для меня всегда остается результат: когда процесс идет четко, а люди работают в комфортных и, главное, безопасных условиях".

К вопросам безопасности у Татьяны Васильевны отношение особое — она является уполномоченным по охране труда. Создание защищенной среды на производстве она считает своей приоритетной задачей, ведь за каждым технологическим процессом стоят жизни и здоровье коллег.

Профессиональный путь Татьяны Титовой — это пример постоянного развития. Окончив в 1991 году электротехнический институт связи, она позже, в 2010-м, получила профильное образование в Отрадненском нефтяном техникуме по специальности "Разработка нефтяных и газовых месторождений".

Среди качеств, которые помогают ей в работе, она называет коммуникабельность и умение находить общий язык с коллегами. По её словам, поддержка семьи для неё также имеет большое значение: супруг и две дочери работают в АО "Самаранефтегаз".

За плечами Татьяны Васильевны — занесение на Доску Почета предприятия и грамоты от профсоюзной организации. Сегодня ее опыт и знания — это тот фундамент, на котором строится стабильная работа цеха. Встречая весенний праздник, Татьяна Титова остается верна своему главному правилу: подходить к любой задаче с душой и максимальной ответственностью, вдохновляя своим примером молодых специалистов.

