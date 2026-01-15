Дом культуры в ауле Казахский реконструирован при поддержке "Роснефти"

В ауле Казахский Кинельского района Самарской области после капитальной реконструкции открылся Дом культуры. Работы проводились при финансовой поддержке "Самаранефтегаза", входящего в структуру НК "Роснефть", в рамках соглашения о сотрудничестве с регионом.

В ходе обновления здание получило полностью модернизированные внутренние помещения. Здесь установлены современные системы отопления, кондиционирования, водоснабжения и освещения, а также реконструирована входная группа, что позволило повысить комфорт и функциональность объекта.

Теперь техническое оснащение Дома культуры расширяет возможности проведения мероприятий - от детских театральных постановок и фольклорных концертов до выставок и встреч с творческими коллективами. Обновленная площадка станет культурным центром для жителей аула и соседних населенных пунктов, поможет сохранить национальные традиции, развивать ремесла и увеличивать количество культурно-массовых событий.

Аул Казахский населен преимущественно казахами, многие обычаи и элементы традиционной культуры здесь сохранились до настоящего времени. В населенном пункте работает этнографический музей-юрта "Мурагер", воссоздающий быт казахов XIX века. После реконструкции Дома культуры культурные проекты смогут проходить сразу на двух площадках, объединённых общей тематикой, что позволит расширить аудиторию и разнообразить формат мероприятий.

В обновленном Доме культуры созданы условия для работы 15 кружков, библиотеки, а также репетиций двух самодеятельных народных коллективов. Это позволит проводить занятия и мероприятия одновременно на нескольких площадках, а сотрудничество с этнографическим музеем-юртой обеспечит единую культурную программу для жителей аула и соседних населенных пунктов.

Глава муниципального района Кинельский Владимир Чихирев отметил значимость обновленного объекта для жителей аула: "Отличным подарком к 90-летию аула Казахский стало открытие после капитального ремонта местного Дома культуры. С удовольствием принял участие в празднике, ближе познакомился с национальной культурой этого народа".

НК "Роснефть" системно поддерживает социальные инициативы в регионах присутствия, уделяя особое внимание развитию культурной и образовательной инфраструктуры. За последние пять лет "Самаранефтегаз" оказал поддержку примерно 20 объектам культуры в Самарской области. В их числе - детские школы искусств в Отрадном и Кинеле, Дом культуры в селе Мочалеевка Похвистневского района, а также участие в капитальном ремонте сельских ДК в селе Заплавном, поселке Новоборском, селе Русская Селитьба и поселке Советский Нурлат.

Самарская область остается одним из ключевых регионов деятельности НК "Роснефть", где компания представлена предприятиями полного производственного цикла - от добычи нефти и газа до переработки и реализации продукции. В рамках соглашения о сотрудничестве с регионом реализуются проекты по развитию социальной инфраструктуры, строительству и модернизации значимых объектов, а также по поддержке образовательных учреждений.