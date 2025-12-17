16+
Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

80 лет самарской нефти: Мухановское месторождение отмечает юбилей

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мухановское нефтяное месторождение отмечает 80-летний юбилей, продолжая добывать нефть и писать историю Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Самаранефтегаз"

В сердце Кинель-Черкасского района, всего в восьмидесяти километрах от Самары, вот уже восемь десятилетий не умолкает работа на одном из старейших нефтяных месторождений Поволжья — Мухановском. Здесь, где когда-то буровые вышки стояли среди степей, сегодня работают современные установки, а добыча не снижается даже спустя 80 лет.

Месторождение находится в разработке АО "Самаранефтегаз" (дочернее общество НК "Роснефть") и остаётся одним из ключевых производственных объектов предприятия. Только за последние пять лет отсюда поднято более 2,8 млн тонн нефти — показатель, достойный передовой площадки XXI века.

История Мухановского началась задолго до его открытия. В 1920-е годы академик Иван Губкин, чьё имя стало символом отечественной нефтяной геологии, инициировал поисковые работы в самарских землях. Его уверенность, что именно здесь скрыты богатые запасы углеводородов, полностью оправдалась: уже в 1945 году из кунгурских отложений пошла первая промышленная нефть. Она отличалась высоким качеством и стала настоящим подарком для страны, только начинавшей восстановление после Великой Отечественной войны.

А вскоре, в середине 1940-х, геологи открыли Мухановское месторождение — одно из тех, что помогло стране пройти через трудные послевоенные годы. В сентябре 1952 года здесь пробил фонтан лёгкой нефти — 300 тонн в сутки из глубин нижнего карбона. Это открытие стало знаковым: через несколько лет подтвердили нефтеносность девонских пластов, и началась новая глава разработки.

Сегодня Мухановское — это уже не одна точка на карте, а целая система поднятий: Мухановское, Южно-Черновское, Восточно-Черновское и Крестовое. Более 350 скважин обслуживаются специалистами ЦДНГ № 3 АО "Самаранефтегаз", для которых эта территория давно стала не просто рабочим местом, а живой частью профессиональной биографии.

Секрет "долголетия" Мухановского месторождения — в верном расчете темпов и управлении добычей, профессионализме сотрудников, применении новых технологий. 175 скважин обеспечивают около 5% всей добычи предприятия. Изучение геологического разреза продуктивных пластов продолжается до сих пор. С 2020 года здесь открыты запасы 10 новых залежей.

На скважинах регулярно проводятся геолого-технические мероприятия, направленные на рост добычи углеводородов. Три пробуренные горизонтальные скважины позволили существенно нарастить нефтеотдачу за счет большего охвата продуктивного пласта и возможности разработки низкопродуктивных и тонких пластов. На месторождении продолжается опробование новых технологий, таких как испытание полимерного состава во время ремонтно-изоляционных работ, современные методы обработки призабойной зоны пласта для очистки забоя и другие.

"Самаранефтегаз", который ведёт деятельность в регионе с 1936 года, за эти годы добыл более 1,3 млрд тонн нефти, и значительная часть этой истории написана именно на Мухановском месторождении. Оно остаётся одной из ключевых страниц инженерного мастерства и технологического развития области, демонстрируя, как опыт поколений и современные подходы могут идти рука об руку, обеспечивая регион энергией и работой на десятилетия вперёд.

