В АО "Транснефть - Приволга" прошел второй этап первого тура V Международной научно-технической конференции молодежи

В АО "Транснефть - Приволга" состоялся второй этап первого тура V Международной научно-технической конференции молодежи (МНТКМ) ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.
В мероприятии приняли участие 60 молодых специалистов из пяти филиалов и аппарата управления, прошедших отборочный тур на уровне филиалов. Также работала студенческая секция, где свои доклады представили 10 студентов Самарского государственного технического университета. Всего в девяти секциях МНТКМ была представлена 61 работа, в том числе — 7 студенческих.
Авторитетная комиссия в составе специалистов АО "Транснефть - Приволга" и представителей СамГТУ оценивала актуальность разработок, их потенциальную экономическую эффективность и перспективы внедрения на производственных объектах организаций системы "Транснефть".
В церемонии награждения победителей принял участие заместитель генерального директора АО "Транснефть - Приволга" Александр Баканов. Он вручил победителям и призерам конференции дипломы.
"Научно-техническая конференция дает возможность молодым специалистам проявить себя, а также внести вклад в развитие нефтетранспортной отрасли. Представленные работы имеют хорошие перспективы внедрения на производственных объектах организаций системы "Транснефть". Опыт участия в подобных конкурсах необходим молодым специалистам для их профессионального роста", — отметил Александр Баканов.
Победители второго этапа первого тура примут участие во втором туре Международной научно-технической конференции молодых специалистов на уровне ПАО "Транснефть", который пройдет по секциям в дочерних обществах Компании. Победитель студенческой секции примет участие сразу в третьем, финальном туре, который пройдет в г. Братске в мае 2026 года на базе ООО "Транснефть - Восток".
Победители и призеры МНТКМ АО "Транснефть - Приволга" 2025 года:
Секция № 1. "Проектирование и эксплуатация, строительство и реконструкция магистральных нефтепроводов":
1 место — Мамонтов Виктор (Волгоградское РНУ);
2 место — Светличный Никита (Волгоградское РНУ);
3 место — Ильин Никита (Саратовское РНУ).
Секция № 2. "Механо-энергетическое оборудование, защита от коррозии":
1 место — Нурмухаметов Артем, Свиридов Илья (Самарское РНУ);
2 место — Евтюнин Александр (Волгоградское РНУ);
3 место — Ерошин Дмитрий, Кильдеев Павел (Саратовское РНУ).
Секция № 3. "Автоматизация систем управления технологическими процессами, метрология и связь":
1 место — Богородский Алексей (Самарское РНУ);
2 место — Бесхлебнов Игорь (аппарат управления);
3 место — Осипов Артём (Бугурусланское РНУ).
Секция № 4. "Промышленная, пожарная и экологическая безопасность, охрана труда, безопасность дорожного движения":
1 место — Шаронов Александр (ЦБПО);
2 место — Ерушов Кирилл (Бугурусланское РНУ);
3 место — Решетникова Елизавета (аппарат управления), Каюмов Равиль (Самарское РНУ).
Секция № 5. "Диспетчеризация. Товарно-транспортная работа":
1 место — Казаева Дарья (Бугурусланское РНУ);
2 место — Абакумова Дарья (Самарское РНУ);
3 место — Еремин Сергей Андреевич (Бугурусланское РНУ).
Секции № 6. "Экономика, право, управление персоналом":
1 место — Зернова Екатерина (аппарат управления);
2 место — Галянина Татьяна (аппарат управления);
3 место — Маряхин Егор, Истомина Анастасия (ЦБПО).
Секция № 7. "Аналитические и теоретические проекты "Новый взгляд":
1 место — Макаров Александр (Самарское РНУ), Дубов Антон и Абдуллин Нияз (аппарат управления);
2 место — Азязов Дмитрий (ЦБПО);
3 место — Шафеев Ринат (Саратовское РНУ).
Секция № 8 "Операционная эффективность, транспортное обеспечение и контроль качества строительно-монтажных работ":
1 место — Петрова Ксения (ЦБПО);
2 место — Назаров Олег (Волгоградское РНУ);
3 место — Сиротов Николай (Волгоградское РНУ).
Секция № 9 "Студенческие разработки":
1 место — Алексахин Александр (СамГТУ);
2 место — Расцов Максим, Незванкина Наталья и Жирин Антон (СамГТУ);
3 место — Заплаткин Роман, Галимов Рустам (СамГТУ).
