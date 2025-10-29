В АО "Транснефть - Приволга" прошел второй этап первого тура V Международной научно-технической конференции молодежи

В АО "Транснефть - Приволга" состоялся второй этап первого тура V Международной научно-технической конференции молодежи (МНТКМ) ПАО "Транснефть" и организаций-членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти.

В мероприятии приняли участие 60 молодых специалистов из пяти филиалов и аппарата управления, прошедших отборочный тур на уровне филиалов. Также работала студенческая секция, где свои доклады представили 10 студентов Самарского государственного технического университета. Всего в девяти секциях МНТКМ была представлена 61 работа, в том числе — 7 студенческих.

Авторитетная комиссия в составе специалистов АО "Транснефть - Приволга" и представителей СамГТУ оценивала актуальность разработок, их потенциальную экономическую эффективность и перспективы внедрения на производственных объектах организаций системы "Транснефть".

В церемонии награждения победителей принял участие заместитель генерального директора АО "Транснефть - Приволга" Александр Баканов. Он вручил победителям и призерам конференции дипломы.

"Научно-техническая конференция дает возможность молодым специалистам проявить себя, а также внести вклад в развитие нефтетранспортной отрасли. Представленные работы имеют хорошие перспективы внедрения на производственных объектах организаций системы "Транснефть". Опыт участия в подобных конкурсах необходим молодым специалистам для их профессионального роста", — отметил Александр Баканов.

Победители второго этапа первого тура примут участие во втором туре Международной научно-технической конференции молодых специалистов на уровне ПАО "Транснефть", который пройдет по секциям в дочерних обществах Компании. Победитель студенческой секции примет участие сразу в третьем, финальном туре, который пройдет в г. Братске в мае 2026 года на базе ООО "Транснефть - Восток".

Победители и призеры МНТКМ АО "Транснефть - Приволга" 2025 года:

Секция № 1. "Проектирование и эксплуатация, строительство и реконструкция магистральных нефтепроводов":

1 место — Мамонтов Виктор (Волгоградское РНУ);

2 место — Светличный Никита (Волгоградское РНУ);

3 место — Ильин Никита (Саратовское РНУ).

Секция № 2. "Механо-энергетическое оборудование, защита от коррозии":

1 место — Нурмухаметов Артем, Свиридов Илья (Самарское РНУ);

2 место — Евтюнин Александр (Волгоградское РНУ);

3 место — Ерошин Дмитрий, Кильдеев Павел (Саратовское РНУ).

Секция № 3. "Автоматизация систем управления технологическими процессами, метрология и связь":

1 место — Богородский Алексей (Самарское РНУ);

2 место — Бесхлебнов Игорь (аппарат управления);

3 место — Осипов Артём (Бугурусланское РНУ).

Секция № 4. "Промышленная, пожарная и экологическая безопасность, охрана труда, безопасность дорожного движения":

1 место — Шаронов Александр (ЦБПО);

2 место — Ерушов Кирилл (Бугурусланское РНУ);

3 место — Решетникова Елизавета (аппарат управления), Каюмов Равиль (Самарское РНУ).

Секция № 5. "Диспетчеризация. Товарно-транспортная работа":

1 место — Казаева Дарья (Бугурусланское РНУ);

2 место — Абакумова Дарья (Самарское РНУ);

3 место — Еремин Сергей Андреевич (Бугурусланское РНУ).

Секции № 6. "Экономика, право, управление персоналом":

1 место — Зернова Екатерина (аппарат управления);

2 место — Галянина Татьяна (аппарат управления);

3 место — Маряхин Егор, Истомина Анастасия (ЦБПО).

Секция № 7. "Аналитические и теоретические проекты "Новый взгляд":

1 место — Макаров Александр (Самарское РНУ), Дубов Антон и Абдуллин Нияз (аппарат управления);

2 место — Азязов Дмитрий (ЦБПО);

3 место — Шафеев Ринат (Саратовское РНУ).

Секция № 8 "Операционная эффективность, транспортное обеспечение и контроль качества строительно-монтажных работ":

1 место — Петрова Ксения (ЦБПО);

2 место — Назаров Олег (Волгоградское РНУ);

3 место — Сиротов Николай (Волгоградское РНУ).

Секция № 9 "Студенческие разработки":

1 место — Алексахин Александр (СамГТУ);

2 место — Расцов Максим, Незванкина Наталья и Жирин Антон (СамГТУ);

3 место — Заплаткин Роман, Галимов Рустам (СамГТУ).