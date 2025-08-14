16+
Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Газпром нефть" построила современный жилой комплекс для вахтовиков Оренбуржья

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Современный блочно-модульный жилой комплекс появился на Царичанском месторождении "Газпромнефть-Оренбурга". Здание общей площадью 1 тыс. м² рассчитано на проживание 80 человек — сотрудников предприятия и подрядных организаций, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: предоставлено пресс-службой компании "Газпром нефть"

Комфортабельный блочно-модульный комплекс пришел на смену вагон-городку, в котором раньше размещались нефтяники. Теперь под одной крышей находятся жилой блок и душевые, прачечные и вспомогательные помещения. Там же открыли современную столовую и тренажерный зал. В комнатах есть скоростной интернет, спутниковое телевидение и кондиционеры.

Жилой комплекс собран из блочно-модульных элементов, такое инженерное решение имеет ряд преимуществ. При необходимости здание может быть расширено за счет новых блоков или оперативно перемещено на другой участок. А еще сокращается площадь застройки и минимизируются затраты на инженерную подготовку. Применение быстровозводимых конструкций также помогло ускорить доставку и монтаж модулей.

Сергей Фёдоров, генеральный директор "Газпромнефть-Оренбурга":

"Сегодня на нашем предприятии созданы одни из лучших условий для работы, отдыха и самореализации сотрудников. Развивая производственную инфраструктуру и внедряя передовые технологические решения, мы также обеспечиваем современную среду для всех членов нашей команды — как в офисах, так и на удаленных месторождениях. Открытие нового жилого комплекса продолжает эту работу и поможет сделать вахту комфортной даже вдали от города".

