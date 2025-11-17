16+
Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Новые нефтяники: молодёжь Сызранского НПЗ приняла клятву профессии

СЫЗРАНЬ. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На Сызранском нефтеперерабатывающем заводе, дочернем обществе НК "Роснефть", прошла ежегодная церемония посвящения молодых специалистов в нефтяники. В этом году участие в ней приняли 70 человек — недавно принятые молодые специалисты и сотрудники завода, студенты СФ СамГТУ, Губернского и политехнического колледжей Сызрани, а также школьники "Роснефть-класса". Эти мероприятия проводятся ежегодно и позволяют молодежи проникнуться корпоративным духом. Церемония прошла в физкультурно-оздоровительном комплексе "Надежда".

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Генеральный директор Сызранского НПЗ Алексей Прошкин, приветствуя молодежь, подчеркнул, что на предприятии созданы все условия для развития молодых специалистов и сотрудников. Каждый сможет реализовать себя, внести вклад в работу предприятия и компании в целом.

Как многие поколения до них, молодые нефтяники произнесли клятву на верность профессии — пообещали отдавать свои силы и знания на развитие родного предприятия, беречь традиции коллектива, соблюдать технику безопасности и принимать активное участие в общественной жизни. А также получили возможность получше узнать друг друга в ходе деловой игры.

За последние три года Сызранский НПЗ трудоустроил более 100 выпускников вузов и колледжей, из них 10 новичков стали заводчанами совсем недавно. Большинство из них обучались по направлениям "Оборудование нефтегазопереработки" и "Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов".

С первых дней работы молодёжь вовлекают в производственные процессы. За каждым новичком закрепляется наставник, который поможет освоить профессию и строить индивидуальный план развития. Участие в научно-технических конференциях и заводских конкурсах профессионального мастерства позволяет развивать навыки и предлагать новые решения для производства.

"Роснефть" заинтересована в привлечении в свои ряды целеустремленных, инициативных, энергичных и творческих людей, умеющих работать в команде, готовых к совершенствованию своих знаний и опыта.

