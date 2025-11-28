16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Разработки молодых специалистов "СамараНИПИнефти" получили высокую оценку экспертов День матери в "Самаранефтегазе": Наталья Адъякимова о семье, работе и добрых делах Молодой специалист "Самаранефтегаза" — среди призёров конференции "Роснефти" АО "Транснефть - Приволга" ввело в эксплуатацию два судна-бонопостановщика Новые нефтяники: молодежь Сызранского НПЗ приняла клятву профессии

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Разработки молодых специалистов "СамараНИПИнефти" получили высокую оценку экспертов

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Москве завершилась XХ межрегиональная научно-техническая конференция "Роснефти". В этом году в ней приняли участие более 600 человек — победители региональных и кустовых конференций 2025 года, а также студенты вузов-партнеров "Роснефти".

Фото: предоставлено ООО "СамараНИПИнефть"

Свои разработки в рамках научного форума традиционно представили молодые специалисты "СамараНИПИнефти".

Высшую оценку экспертного жюри — первое место, получило выступление Арины Трифоновой. Исследование направлено на повышение дополнительной добычи нефти.

"В проекте я предложила новый формат базы данных состояния скважин, которая помогает выявить новые скважины для проведения геолого-технических мероприятий с наибольшей эффективностью и исключить нерентабельные. Разработка уже прошла пилотные испытания и имеет потенциал дальнейшего тиражирования", — рассказала Арина Трифонова.

Номинацией "За вклад в будущее" отмечен совместный проект Ангелины Зюзгиной и Дарьи Ананко. В своем исследовании они провели экономическую оценку климатических проектов, которые могут стать "пилотными" для предприятий компании.

"Роснефть" ежегодно проводит научно-технические конференции для развития профессиональных компетенций молодых специалистов, повышения их мотивации и вовлечения в инновационную исследовательскую деятельность. Проекты молодых специалистов имеют большое практическое значение. Так, в 2025 году "Роснефть" внедрила 31 проект, который был отобран по итогам МНТК в прошлом году. Их ожидаемый экономический эффект превышает 780 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30