Разработки молодых специалистов "СамараНИПИнефти" получили высокую оценку экспертов

В Москве завершилась XХ межрегиональная научно-техническая конференция "Роснефти". В этом году в ней приняли участие более 600 человек — победители региональных и кустовых конференций 2025 года, а также студенты вузов-партнеров "Роснефти".
Свои разработки в рамках научного форума традиционно представили молодые специалисты "СамараНИПИнефти".
Высшую оценку экспертного жюри — первое место, получило выступление Арины Трифоновой. Исследование направлено на повышение дополнительной добычи нефти.
"В проекте я предложила новый формат базы данных состояния скважин, которая помогает выявить новые скважины для проведения геолого-технических мероприятий с наибольшей эффективностью и исключить нерентабельные. Разработка уже прошла пилотные испытания и имеет потенциал дальнейшего тиражирования", — рассказала Арина Трифонова.
Номинацией "За вклад в будущее" отмечен совместный проект Ангелины Зюзгиной и Дарьи Ананко. В своем исследовании они провели экономическую оценку климатических проектов, которые могут стать "пилотными" для предприятий компании.
"Роснефть" ежегодно проводит научно-технические конференции для развития профессиональных компетенций молодых специалистов, повышения их мотивации и вовлечения в инновационную исследовательскую деятельность. Проекты молодых специалистов имеют большое практическое значение. Так, в 2025 году "Роснефть" внедрила 31 проект, который был отобран по итогам МНТК в прошлом году. Их ожидаемый экономический эффект превышает 780 млн рублей.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее