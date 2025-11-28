Разработки молодых специалистов "СамараНИПИнефти" получили высокую оценку экспертов

В Москве завершилась XХ межрегиональная научно-техническая конференция "Роснефти". В этом году в ней приняли участие более 600 человек — победители региональных и кустовых конференций 2025 года, а также студенты вузов-партнеров "Роснефти".

Свои разработки в рамках научного форума традиционно представили молодые специалисты "СамараНИПИнефти".

Высшую оценку экспертного жюри — первое место, получило выступление Арины Трифоновой. Исследование направлено на повышение дополнительной добычи нефти.

"В проекте я предложила новый формат базы данных состояния скважин, которая помогает выявить новые скважины для проведения геолого-технических мероприятий с наибольшей эффективностью и исключить нерентабельные. Разработка уже прошла пилотные испытания и имеет потенциал дальнейшего тиражирования", — рассказала Арина Трифонова.

Номинацией "За вклад в будущее" отмечен совместный проект Ангелины Зюзгиной и Дарьи Ананко. В своем исследовании они провели экономическую оценку климатических проектов, которые могут стать "пилотными" для предприятий компании.

"Роснефть" ежегодно проводит научно-технические конференции для развития профессиональных компетенций молодых специалистов, повышения их мотивации и вовлечения в инновационную исследовательскую деятельность. Проекты молодых специалистов имеют большое практическое значение. Так, в 2025 году "Роснефть" внедрила 31 проект, который был отобран по итогам МНТК в прошлом году. Их ожидаемый экономический эффект превышает 780 млн рублей.