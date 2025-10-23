16+
В новый пакет санкций США вошли три самарских НПЗ

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Сразу пять компаний, зарегистрированных в Самарской области, вошли в очередной пакет санкций, принятый США. 22 октября минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, под ограничения попали структуры нефтяных компаний Роснефть и "ЛУКОЙЛ".

В их числе оказались Новокуйбышевский НПЗ, Сызранский НПЗ, Куйбышевский НПЗ и "Самаранефтегаз", входящие в Роснефть, а также зарегистрированная в Самаре "дочка" "ЛУКОЙЛа" - "Российская инновационная топливно-энергетическая компания" (РИТЭК).

Санкции предполагают, что блокируется вся собственность и имущественные права внесенных в список компаний, находящиеся в США. Также "риску попасть под санкции" подвергаются иностранные финансовые учреждения, "способствующие значительным транзакциям или предоставляющие какие-либо услуги" для данных компаний.

Минфин США объяснил, что введением этих санкций "отсутствием серьезной приверженности России к мирному процессу по завершению войны на Украине".

