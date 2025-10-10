Независимая нефтегазовая компания поздравила школьников с началом учебного года

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ООО "ННК-Самаранефтегаз", входящее в состав Независимой нефтегазовой компании, осуществило передачу школьных рюкзаков администрациям Большечерниговского и Челно-Вершинского районов Самарской области в рамках благотворительности. Адресная помощь в начале учебного года была оказана детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также из многодетных семей. Комплекты включали в себя школьный рюкзак, развивающий альбом "Полезные ископаемые", а также наборы канцелярских принадлежностей.

Фото: предоставлено ООО "ННК-Самаранефтегаз"