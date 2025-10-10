Независимая нефтегазовая компания поздравила школьников с началом учебного года

ООО "ННК-Самаранефтегаз", входящее в состав Независимой нефтегазовой компании, осуществило передачу школьных рюкзаков администрациям Большечерниговского и Челно-Вершинского районов Самарской области в рамках благотворительности. Адресная помощь в начале учебного года была оказана детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также из многодетных семей. Комплекты включали в себя школьный рюкзак, развивающий альбом "Полезные ископаемые", а также наборы канцелярских принадлежностей.
Для Независимой нефтегазовой компании поддержка социальных мероприятий в регионах присутствия является одним из приоритетных направлений. Ежегодно ООО "ННК-Самаранефтегаз" принимает участие в благотворительной акции по поздравлению детей с Новым годом, передавая детские новогодние подарки детям из социальных категорий, требующих особого внимания.
