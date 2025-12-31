16+
Газовая отрасль ТЭК

"ПромКомплектСервис" подвел итоги работы в 2025 году

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Качественное оборудование для газоснабжения предприятий. На протяжении десятилетий ООО "ПромКомплектСервис" (ПКС) помогает обеспечить надежность работы котельных как в Самарской области, так и других регионах Поволжья. В числе клиентов компании — предприятия ЖКХ, крупные заводы и РЖД.

Фото: предоставлено ООО "ПКС"

Широкий спектр услуг

ПКС специализируется на решении задач в области газо- и теплоснабжения. Спектр услуг включает в себя проектирование объектов газо-, водо- и теплоснабжения, монтаж, проверку, ремонт котельного оборудования и узлов учета газа, аттестацию, консалтинг в газоснабжении. Также компания производит пункты учета, регулирования и редуцирования газа, блоки вводных кранов для АГНКС, блочно-модульные котельные установки, котловую автоматику и диспетчеризацию, что отвечает запросу на импортозамещение.

В 2025 году инженеры ПКС разработали проекты по реконструкции и новому строительству котельных и инженерных сетей для 18 объектов. Среди них объекты одного из крупнейших поставщиков тепла в Самаре — муниципального предприятия "Инженерная служба", а также теплопункты в Тольятти, Жигулевске, Сызрани, Чапаевске, Октябрьске, поселке Рощинском. Завершен проект котельной и для одного из городов Оренбургской области.

Отдел комплектации ПКС поставил оборудование для 70 объектов теплоснабжения. Двенадцать из них — новые котельные, построенные в Самарском регионе. Огромный объем работ произведен по замене и ремонту узлов учета газа, поверке и ремонту приборов КИП, счетчиков учета воды и тепла: в более 350 котельных и теплопунктов, находящихся в эксплуатации ГК СамРЭК и МП "Инженерная служба", 300 объектах теплоснабжения отделений РЖД в Самаре, Башкирии и Пензе, 70 объектах ООО "Вымпелгаз", 200 объектах ООО "Спецоблсервиса", 30 котельных Самарского филиала ЦЖКУ при Министерстве обороны РФ.

Только за весеннее-летний период сервисные службы ПКС обслужили более 12 тыс. манометров и термометров, 3 тыс. газоанализаторов, 500 приборов учета газа, 300 приборов учета воды и тепла.

Также специалисты компании провели обслуживание крышных котельных жилых домов Самары, ЖКХ Кинельского, Шигонского, Клявлинского, Камышлинского районов Самарской области. Проведена комплексная поверка оборудования таких крупных предприятий Самары, как заводы "Самарский стройфарфор" и "Электрощит".

Самый большой в Самарской области ПУГ

Важным достижением ПКС в 2025 году стали производство и установка пункта учета газа (ПУГ) для обеспечения стабильной поставки топлива в новую котельную АО "Тяжмаш". Завод АО "Тяжмаш" располагается в Сызрани. Это один из крупнейших в России производителей оборудования для гидро-, тепло-, атомных электростанций, специального промышленного оборудования, а также машин для размалывания рудных пород и конвейеров для металлургии.

ПУГ, разработанный специалистами ПКС, стал самым большим в Самарской области ПУГ. Его размер превышает 8 метров в длину. Вес составляет более 3 тонн. При этом пункт оборудован газопроводом высокого давления первой категории диаметром 250 мм. Он выдерживает давление газа в 1,2 МПа.

Установили ПУГ в утепленном шкафу, обогреваемом электричеством. В нем смонтированы контуры заземления и модули телеметрии. Учет поступающего газа осуществляется в летнем и зимнем режимах. Для обеспечения надежности установлены измерительные комплексы на базе расходомеров "Ирвис-Ультра". В зимний период расход топлива учитывает прибор "Ду200", в летний — "Ду100".

Расширенная гарантия

Для завода "Электрощит" в 2025 году ПКС также поставил газорегуляторную установку для новой автоматизированной котельной. Основным функционалом этого оборудования является учет газа и снижение входного давления до заданного уровня. Компания успешно решила данную задачу.

В Самаре ПКС — единственное предприятие, изготавливающее подобное оборудование. Ежегодно компания производит и реализует по всей стране до 180 пунктов учета, регулирования и редуцирования газа различных модификаций.

"Основной принцип в изготовлении оборудования — это беспрецедентное качество. Мы применяем высококлассное оборудование. Например, в данном случае применены современный расходомер — счетчик газа "Ирвис", который славится своей безотказностью в работе, и регулятор давления RAF", — отметил руководитель ООО "Промкомплектсервис" Вадим Орлов. — При этом нашим клиентам доступна расширенная гарантия. Мы единственные в стране, кто дает три года гарантийных обязательств под договор, под паспорт газа".

