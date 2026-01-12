К эффективности каждого гектара

Развитие рынка сельскохозяйственной техники в 2025 году определялось влиянием внутренних экономических факторов. Позитивными трендами стали увеличение спроса и рост отечественного производства.

Тенденции отрасли

С июня 2025 года в России фиксируется рост продаж российской техники, особенно прицепной и навесной. Об этом свидетельствуют данные правительства страны.

Увеличению спроса способствует комплексное применение механизмов поддержки спроса. Один из них - «Программа 1432», по которой производитель получает субсидии для продаж техники со скидкой. Правительство упростило правила предоставления субсидий, увеличило размер скидки.

Также отмечается рост цифровизации и точного земледелия. Современную технику оснащают системами GPS, автопилотами и датчиками, которые позволяют оптимизировать расход топлива, минимизировать перекрытия при обработке полей и повысить урожайность до 20%.

Продолжился в 2025 году и процесс импортозамещения. Отмечается рост локализации производства ключевых компонентов, таких как двигатели, трансмиссии и электронные системы, снижается зависимость от зарубежных поставок и стимулирует развитие собственного машиностроения.

Развивается тренд экологичности и энергоэффективности. На рынке появляются модели спецтехники с экологичными двигателями, гибридные и электрические модели, в которых используется биотопливо и системы рекуперации энергии.

Производители стараются предлагать технику с универсальными функциями, чтобы один трактор мог выполнять сразу несколько задач благодаря сменным навесным орудиям и модулям.

Обновляют парк спецтехники

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, для повышения уровня технической оснащенности производства аграрии региона по итогам девяти месяцев 2025 года приобрели более 800 единиц новой сельскохозяйственной техники общей стоимостью более 5,5 млрд рублей.

При этом значительно увеличился объем поставок через государственную лизинговую компанию «Росагролизинг» - сегодня это до 60% от общего объема.

Лидерами российского рынка сельхозтехники остаются завод «Ростсельмаш» (от 11% по тракторам, до 86% по комбайнам), Петербургский тракторный завод (23%), «Пегас-Агро», совместное предприятие «Брянск-сельмаш» (10%). И конечно, традиционно Беларусь ежегодно поставляет нам самоходную (по тракторам 51%) и прицепную сельхозтехнику.

Для стимулирования приобретения сельскохозяйственной техники действуют соответствующие меры государственной поддержки из бюджетов всех уровней: