Николай Сомов: "Благодаря командной работе всех ветвей власти объемы финансирования АПК в бюджете региона увеличены"

Председатель комитета Самарской губернской думы по сельскому хозяйству и продовольствию в интервью "Итогам года" рассказал о наиболее значимых для отрасли региональных законах, которые были приняты в 2025 году, и поделился своим мнением о развитии АПК региона, объяснив, почему депутаты особое внимание уделяют животноводству.

- Николай Леонидович, какие, на ваш взгляд, наиболее значимые проекты законов для самарского АПК были разработаны комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думой в 2025 году?

- Комитетом разработан ряд законопроектов, почти все приняты губернской думой и уже вступили в действие, среди которых как наиболее значимые можно выделить законы Самарской области, регулирующие вопросы бесплатного предоставления земельных участков участникам СВО и многодетным семьям, а также законы, направленные на увеличение мер поддержки молодых специалистов АПК.

- Удалось ли сохранить все меры господдержки самарского АПК на 2026 год?

- В проекте бюджета на 2026 год, принятого в первом чтении, было сокращение, которое вызывало серьезную обеспокоенность. Благодаря по-настоящему командной работе комитета и регионального министерства сельского хозяйства, с поддержкой фракции партии "Единая Россия" в губернской думе, правительства и губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева в итоговом бюджете объемы финансирования АПК увеличены, что позволяет сохранить все действующие меры господдержки в следующем году.

- Каковы результаты работы комитета в 2025 году по обеспечению земельными участками участников СВО и членов их семей?

- Совершенствование законодательства, регулирующего обеспечение земельными участками бесплатно участников СВО и членов их семей, является важнейшим направлением в нашей работе. В этой сфере нормативно-правовая база еще только формируется, поэтому важно внимательно изучать возникающие ситуации и контролировать процесс внедрения, чтобы создавать условия для реализации прав участников СВО и членов их семей в полном объеме, предусмотренном решением президента Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

В течение года депутаты нашего комитета разработали в этом направлении несколько законов, которые урегулировали следующие вопросы:

- постановку на учет для получения земельных участков участников СВО с учетом места жительства и места нахождения воинской части военнослужащих;

- предоставили право на земельные участки участникам частных военных компаний и лицам, оформившим правоотношения с организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ;

- предоставили аналогичное право участникам СВО, награжденным знаком отличия ордена Святого Георгия, Георгиевским крестом; этот закон разработан во исполнение поручения губернатора Самарской области;

- предоставили право на социальную выплату в сумме 250 тысяч рублей вместо земельного участка участнику СВО или членам семьи в случае его гибели;

- сохранение очереди на получение земельного участка членам семьи погибшего участника СВО; этот закон, инициированный фракцией "ЕР", мы планируем принять в ближайшее время.

Отмечу, что такая активная работа в законотворчестве возможна лишь при совместной работе всех депутатов думы и согласованности действий с правительством региона, а многие законы принимались при поддержке или по инициативе фракции партии "Единая Россия" в Самарской губернской думе.

- Какие факторы и тенденции, по вашему мнению, существенно повлияли на развитие самарского АПК в 2025 году? Какую динамику - отрицательную или положительную - по состоянию АПК в целом и по отраслям в отдельности вы наблюдаете за последние годы?

- Самарский АПК многообразен и в целом неплохо развивается. Хорошую динамику показывает перерабатывающий сектор. В регионе появляются новые и увеличиваются существующие производственные мощности, отрадно отметить, что новые предприятия ориентированы на инновационные продукты, в т.ч. ГК "ЭФКО", ООО "Рускамедь" и другие.

Сельхозмашиностроение переживает снижение продаж, сохранять положительный баланс удается за счет сокращения издержек, повышения производительности труда и грамотного маркетинга, достойным примером являются компании "Пегас Агро" и "Евротехника". Пищевые производства подвержены влиянию рыночных условий, где решающим фактором служит покупательская способность населения. Непосредственные сельскохозяйственные направления (растениеводство, животноводство и рыбное хозяйство) очень индивидуальны, и здесь традиционно велико влияние климатических факторов, которые в 2025 году нельзя назвать благополучными. Растениеводы собрали богатый урожай в 3,2 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, у животноводов успехи скромнее, а рыбная промышленность еще только формируется. При этом общим фактором, стимулирующим развитие АПК, остается государственная поддержка.

- Вы неоднократно говорили о необходимости увеличения мер господдержки для животноводства. Какие возможности для этого есть у комитета по сельскому хозяйству и продовольствию СГД? Какие шаги в этом направлении удалось предпринять в 2025 году?

- Мы не случайно уделяем особое внимание животноводству - оно без государственной поддержки убыточно. Все страны Европы, Америки и других континентов оказывают господдержку животноводству, а где ее нет - либо нет самого животноводства, либо цены на молоко и мясо недоступны большинству населения. Депутаты нашего комитета ежеквартально рассматривают ситуацию в этой отрасли.

К сожалению, приходится признать существенное сокращение поголовья и производства молока в личных подсобных хозяйствах, а возможности повлиять на частный сектор у нас ограниченные. Значительно влияет здесь борьба с лейкозом.

Мы проводим выездные заседания комитета в хозяйствах региона, совместно с министерством разрабатываем дополнительные меры, стараемся компенсировать сокращение частного сектора стимулированием фермеров и организаций.

Однако и опытные животноводы имеют немало проблем, работают в старых коровниках советских времен, давно требующих ремонта, но на это необходимы сложные проекты и большие деньги, которыми они не располагают. Сложность проектирования и дороговизна ремонтных работ вынуждают отказываться от подобных планов. Вот и "добивают" животноводы старые коровники, а о развитии не думают. Депутат нашего комитета Николай Панченко инициировал совместное совещание с руководством "Госэкспертизы" и Минсельхоза, где мы нашли оптимизирующее решение, позволяющее исполнить требования нормативных документов и при этом упростить и удешевить проектирование и капремонт животноводческих помещений.

Отрадно отметить, что уже несколько животноводческих хозяйств воспользовались упрощенным порядком и получили субсидии на ремонт старых и даже строительство новых помещений.

- Какие достижения в животноводстве Самарской области вы могли бы назвать значимыми для отрасли в 2025 году?

- Среди немногих достижений можно назвать рост продуктивности. В 2025 году ожидается показатель более 8000 литров на корову в год, что произойдет впервые в истории губернского АПК. Однако повышение продуктивности имеет предел и не может компенсировать потери молока от сокращения поголовья. Правильно увеличивать и поголовье, и продуктивность. Пятидесятипроцентная самообеспеченность молоком Самарской области требует более эффективных мер.

- Каким вам видится развитие самарского АПК в 2026 году?

- Развивающимся, нацеленным на самообеспеченность всеми видами сырья для местных пищевых и перерабатывающих производств, включая молоко, мясо, фрукты, овощи и рыбу, чтобы полностью обеспечить продуктами жителей Самарской области и занимать наиболее выгодные направления экспорта готовой продукции.