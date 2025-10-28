В Самарской области прогнозируют рост средней зарплаты до 100 тысяч рублей

В Самарской области продолжается рост показателей благосостояния населения. За 7 месяцев 2025 года средний размер зарплаты превысил 74 тысячи рублей. Об этом министр экономического развития и инвестиций Павел Финк сообщил, выступая с докладом об итогах социально-экономического развития региона и прогнозом на 2026–2028 годы на заседании профильного комитета губдумы во вторник, 28 октября.

"В номинальном выражении показатель вырос по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 13,2%. Реальная зарплата (рассчитывается с учетом инфляции) увеличилась чуть меньше — на 2,3%, — добавил министр. — Также увеличиваются среднедушевые денежные доходы населения. По итогам первого полугодия они достигли практически 54 тыс. рублей".

По словам Павла Финка, показатель средней зарплаты продолжит расти: к концу 2025 года — почти до 80 тыс. рублей, в 2027 — почти до 100 тыс. рублей. Увеличение среднедушевых доходов прогнозируется на уровне до 58 тыс. рублей к концу 2025 года и до 72-75 тыс. рублей в 2027 году.

Министр отметил, что обеспечить положительную динамику позволит стабильный рост уровня оплаты труда, увеличение доходов предпринимательской деятельности, индексация социальных выплат и пенсий.