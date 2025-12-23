Вадим Ружников: "ПГУТИ должен быть первым вузом в сферах ИТ и связи в регионе"

Ректор Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики в интервью подвел итоги работы вуза в 2025 году, рассказал о взаимодействии с индустриальными партнерами и перспективах сотрудничества с Китаем.

О приемной кампании

— Вадим Александрович, как вы оцениваете приемную кампанию 2025 года? Были ли какие-то особенности в этом году по сравнению с предыдущими?

— Во-первых, в этом году выпускники колледжей могли выбирать любое направление подготовки в вузе. В следующем году выбирать они смогут только те направления, на которых учились в колледже. То есть, если учился студент на программиста, поступить он сможет только на эту или близкие с ней специальности.

Во-вторых, стоит отметить усиление интереса к некогда не очень популярным у абитуриентов направлениям, в частности, к радиотехнике. В 2025 году мы набрали студентов с высокими баллами уже на первом этапе приемной кампании.

— С чем вы это связываете?

— Мы изменили профиль подготовки, переориентировали его на беспилотные летательные аппараты. Сейчас это направление называется "Радиотехнические системы и устройства беспилотных летательных аппаратов". Акцент на беспилотниках мы делаем потому, что человек, который управляет дроном, должен не только знать конструкцию этого устройства, но и уметь организовать связь с беспилотником. А для этого ему приходится решать радиотехнические задачи. Поэтому студенты, поступившие на эту специальность, изучают традиционную схемотехнику, радиотехнику, антенны, распространение радиоволн. И если тенденция популярности этого направления сохранится, то в ближайшее время, думаю, мы на рынке получим очень много специалистов по радиопрофилю. Раньше их было мало из-за того, что у студентов был всплеск интереса к профессии айтишника. А сегодня быть чисто айтишником сложно, так как часто возникает много смежных задач. Конечно, айтишники по-прежнему есть в крупных компаниях, где разрабатывают ПО или мобильные приложения. У нас, кстати, тоже есть такой профиль, и он традиционно пользуется большим спросом у поступающих. Но все-таки я бы посоветовал абитуриентам обратить внимание на какую-либо комбинацию специальностей. Для того чтобы быть не просто программистом, а, например, программистом-радиотехником.

— А какие еще специальности пользовались спросом у абитуриентов в 2025 году?

— Информационная безопасность во все годы у нас очень популярна. Традиционно здесь очень большой конкурс. Эта специальность сегодня очень многогранна и требует не просто хакерских навыков, а еще и знания законодательства, которые наши студенты тоже изучают на этом направлении.

Продолжается рост интереса к направлению "реклама и связи с общественностью". Это связано с тем, что акцент в обучении мы делаем не столько на журналистику, сколько на использование информационных технологий.

О новых направлениях в обучении

— В 2024 году в ПГУТИ были открыты новые направления обучения: компьютерные игры и квантовые коммуникации. Какое участие в этих направлениях подготовки принимают индустриальные партнеры вуза?

— Да, лабораторию квантовых коммуникаций мы открыли в декабре 2024 года при финансовой поддержке Правительства Самарской области. С помощью еще одного нашего партнера — "СМАРТС-КвантТелеком" — мы закупили оборудование. Также компания помогла нам с рабочей программой, подготовкой курса, монтажом оборудования. Сейчас специалисты "СМАРТС-КвантТелеком" занимаются подключением нашей лаборатории к межвузовской университетской квантовой сети. Это даст нам возможность тестировать квантовые коммуникации на реально действующем контуре передачи информации.

Что касается разработки видеоигр, то мы пока еще не вышли на партнеров-разработчиков, потому что это в большинстве своем крупные компании. Им, скажем так, не всегда интересны региональные вузы. Но мы работаем в этом направлении. Наши преподаватели прошли обучение и переподготовку на курсах для того, чтобы обучать студентов. Также наши педагоги принимают участие в специализированных конференциях — таким образом, в том числе мы пытаемся наладить канал взаимодействия с игровой индустрией.

В 2025 году у нас состоялся всего лишь второй набор ребят на это направление, сегодня те, кто пришел в 2024 году, учатся на втором курсе. Основные предметы, которые они сейчас изучают, — базовые: физика, математика, программирование. Непосредственно разработка видеоигр начнется с третьего курса, к этому времени мы подключим партнера-разработчика. Также мы рассчитываем, что с началом действия нового закона, когда ИТ-компании, имеющие аккредитацию в Минцифры России, будут отчислять не менее 3% от средств, сэкономленных благодаря ИТ-льготам, на образование и подготовку будущих кадров, к нам зайдет какой-либо крупный игрок. В целом, на рынке в России, есть разработчики мобильных приложений, мобильных игр. А говорить о разработчиках именно игровых движков пока не приходится. Коммерческие разработчики используют зарубежные игровые движки, для них это бизнес.

— А в чем вы видите перспективу обучения разработке видеоигр?

— Любую видеоигру сегодня не нужно воспринимать только как чисто развлекательную вещь. Потому что разработчик видеоигр обладает такими навыками, которые ему позволяют работать в разных сферах. Например, в строительстве, где сейчас при проектировании и возведении зданий и сооружений обязательно использование BIM-технологии. Создается цифровая модель здания — от и до. Разработчики видеоигр владеют этой технологией, и наши ребята будут изучать 3D-технологии и впоследствии смогут создать такую модель. Или другой сценарий применительно к радиотехнике. Наш индустриальный партнер "Интегра-С" недавно нам передал программное обеспечение, которое позволяет на компьютере с помощью виртуальных очков отслеживать дроны как в игре: сбивать их, управлять ими. Для создания такой программы н ужен разработчик видеоигр, навыки которого могут быть использованы в разработке симуляторов, в том числе, например, в области медицины. Поэтому перспективы у направления очень большие, ПГУТИ будет вкладываться в развитие этого профиля. В 2025 году мы с помощью Сбербанка уже закупили мощные компьютеры для разработки видеоигр. Сейчас мы занимаемся брендированием этого класса, чтобы дети заходили в это помещение и вдохновлялись атмосферой, и хотели здесь учиться.

— Будут ли открыты какие-либо новые направления обучения в 2026 году? Какие?

— Да, мы планируем открыть набор на направление интеллектуальные системы в гуманитарной сфере. Это связано с растущей актуальностью использования больших языковых моделей, ChatGPT или DeepSeek. Их разработкой занимаются не только программисты, но и лингвисты, которые понимают структуру языка, знают, как правильно переводить текст с одного языка на другой и так далее. На рынке труда сейчас, например, компания "Яндекс", активно ищет психологов, юристов, других не ИТ-специалистов, потому что для обучения нейросетей нужна экспертная оценка. Поэтому и мы считаем это направление одним из перспективных для себя.

О взаимодействии вуза и индустриальных партнеров

— ПГУТИ полностью перешел на отечественное ПО, но цифровая трансформация вуза продолжается. Какие решения были реализованы в 2025 году? Удалось ли реализовать проект индивидуальной образовательной траектории с компанией "Открытый код"?

— Да, проект мы реализовали, мы загрузили в систему первую тестовую группу — 100 человек, которые уже сейчас имеют индивидуальные образовательные траектории. В процессе эксплуатации системы были выявлены некоторые нюансы: для полноценной работы еще требуется работа определенных модулей, которые позволят интегрироваться с нашими уже существующими системами. Сейчас вместе с компанией "Открытый код" мы занимаемся доработкой проекта.

Я ожидаю, что к началу 2026 года у меня появится дашборд бизнес-аналитики, на которой будет отображено, например, сколько студентов у нас сейчас обучается, сколько из них отличников, хорошистов и так далее.

— А что этот проект дает студентам?

— Ребята получают возможность более глубокого понимания, как выстроить свое обучение в вузе, исходя из требований компании, в которой они в будущем планируют работать. Например, я хочу работать в "Яндексе", но не знаю, какие требования у компании к соискателям. "Яндекс" предоставляет университету эту информацию, университет закладывает это в программу. Студент в программе выбирает компании, в которых он хотел бы работать, и понимает, на какие дисциплины в вузе ему нужно сделать особый акцент.

— То есть, можно сказать, что сегодняшние студенты стали более целеустремленными в плане будущего трудоустройства?

— Да. По нашим наблюдениям, ребята уже на первом курсе выбирают компанию, в которую они стремятся попасть. И, если индустриальный партнер зашел в университет с образовательной программой, это позволяет студенту сразу выстраивать свой образовательный трек и учиться так, как он хочет. Мне как руководителю вуза хотелось бы, чтобы от каждой компании внутри университета был амбассадор бренда. Может быть, это будет уже работающий в компании студент или магистрант. Он уже является носителем корпоративной культуры, может рассказать студентам о том, как ему работается в этой компании, то есть, может сформировать интерес к бренду у студентов, привлекая потенциальных сотрудников в компанию. И многим нашим индустриальным партнерам эта идея понравилась. Думаю, что мы ее реализуем.

— В 2025 году в ПГУТИ открылась лаборатория отечественного ПО "РЕД СОФТ". Как сейчас выстроена работа университета с этой компанией?

— "РЕД СОФТ" — это наш титульный, если можно так выразиться, партнер. Мы постоянно с ним работаем, получаем бесплатно все их новые продукты. Открытие лаборатории — это демонстрация того, как должен работать индустриальный партнер. Мы в этой аудитории проводим все заседания попечительского совета университета, чтобы каждый член попечительского совета видел успешный пример взаимодействия бизнеса и вуза. А у студентов, которые обучаются в этой лаборатории, название компании уже стало на слуху. На ярмарке вакансий, а "РЕД СОФТ" всегда участвует в этом мероприятии, ребята увидят уже знакомую компанию, подойдут, поговорят. Таким образом постепенно формируется диалог между студентами и работодателями.

О работе с кадрами

— Как вы могли бы охарактеризовать ситуацию с преподавательским составом университета?

— Если говорить про телекоммуникационное направление, то здесь мы более-менее укомплектованы, так как защиты научных работ у нас проходят по классическим, связным специальностям. Поэтому и классических специалистов у нас именно по связи, которые владеют знаниями по цифровой обработке сигналов, теории электрической связи и так далее, много. А вот специалистов в сфере ИТ с научной степенью пока не так много. Мы переучили связистов в айтишников. Есть риск, что через какое-то время у нас опять будет кадровый голод. Потому что бывает, что преподавателя по ИТ сманивают в какую-либо компанию. Но мы очень надеемся на индустриальных партнеров, которые у нас появятся в рамках уже упомянутого выше закона о трех процентах. И в этом случае, даже если какая-то компания переманит преподавателя из университета, то велика вероятность, что человек к нам вернется в качестве преподавателя, но уже в статусе специалиста от индустриального партнера. Поэтому перспективу решения кадрового вопроса я вижу во взаимодействии с индустриальными партнерами.

— Каков средний возраст преподавателей в ПГУТИ?

— 46,6 лет в среднем по вузу. По некоторым направлениям — чуть больше. А преподаватели по ИТ-направлением намного моложе.

— А что касается мотивации для молодых и перспективных выпускников?

— Отмечу, что не все готовы уходить после окончания университета, многим нравится работать в вузе, поэтому мы их поддерживаем. Для молодых кандидатов наук есть надбавка. Таких преподавателей мы направляем на всевозможные конференции для расширения их профессионального кругозора. Например, осенью 2026 года у нас планируется программа обмена с Китаем. Для участия в ней мы отобрали только молодых и перспективных педагогов, которые отправятся в Поднебесную читать свои курсы на английском языке.

Об инфраструктуре и международных связях

— Как в 2025 году происходило развитие инфраструктуры вуза, в частности, завершен ли ремонт в общежитии № 2 на Панова 64?

— На ремонт общежития мы получили 127 миллионов рублей. Сейчас ремонт подошел к концу, идут приемочные работы и далее — этап оснащения мебелью.

— На сколько мест рассчитано общежитие?

— Это пятиэтажное здание на 380 мест. Общежитие будет оснащено современной техникой, в том числе телевизорами, кондиционерами. Условия проживания будут очень комфортные. Заселять студентов мы планируем в 2026 году.

— Как развиваются международные связи ПГУТИ? Обучаются ли в ПГУТИ иностранные студенты?

— Да, в университете есть иностранные студенты, это граждане Казахстана — 250 человек. Вскоре к ним прибавятся граждане Китая. ПГУТИ заключил соглашение о совместной образовательной программе с университетом Hubei Minzu. И осенью 2028 года к нам приедут учиться 20 китайских студентов. Это соглашение позволило нам попасть во все базы китайских учебных заведений по соответствующему профилю: компьютерная подготовка, информатика, вычислительная техника и так далее. У китайских студентов появился интерес и возможность получить образование в Самаре. Поэтому китайским коллегам это выгодно. Для нас это тоже возможность получить международных платных студентов. Поэтому это взаимовыгодное сотрудничество. Они нас считают лучшими алгоритмистами, математиками, программистами. У них очень развита робототехника, которую мы своими мозгами можем прокачивать и разрабатывать для нее программное обеспечение.

О перспективах развития вуза

— Сегодня ПГУТИ — это вуз, который является настоящей кузницей кадров для отечественной ИТ-индустрии. Значит ли это, что охвачены все возможные актуальные направления? Есть ли еще перспективные ниши, которые вуз может занять?

— Я бы выделил робототехнику как перспективное для университета направление. Сейчас аналитики говорят, что тема искусственного интеллекта в плане скорости его развития сильно перегрета. Созданы большие языковые модели. А дальше что? Без улучшения языковой модели, без внедрения ее в бизнес-процессы, интеграции с робототехникой дальнейшего развития не будет. При внедрении ИИ в робота возникает комплекс других задач, которые нужно решать, например, как робот будет взаимодействовать с окружающей средой? А это уже сенсорика: датчики, инфракрасное распознавание, всевозможные лидары, дальномеры и так далее.

— Как вы считаете, что свидетельствует о востребованности и актуальности высшего образования, полученного в ПГУТИ? На основе чего вы можете сделать такой вывод?

— Здесь вспоминаются слова Владимира Владимировича, которые мне очень нравятся. Он сказал, что вообще необходимость нахождения вуза в регионе определяется исключительно мнением работодателя. Я вижу, что 95% наших выпускников успешно трудоустраиваются по специальности, значит, наш вуз интересен. Также это подтверждают наши партнеры, число которых постоянно растет и которые стали нам активно помогать, вкладываться как спонсорской помощью, так и своим участием в образовательном процессе. Я как руководитель вуза открыт к внешней среде, если кто-то выходит с каким-либо предложением к университету, я обязательно вникну и попытаюсь помочь. Как однажды у нас получилось с выпускником нашего же вуза, который работал в "Яндексе". И вот он пришел ко мне и рассказал, что не может найти экспериментальную площадку, чтобы просто попробовать, будет ли работать "Академия Облачной поддержки Яндекса". Я сказал, давай пробовать. Мы в первый год набрали 400 человек. Конечно, собрали все шишки, но в итоге в первый же год на выходе "Яндекс" получил 12 обученных специалистов, которые вышли в компанию на работу.

— Какие планы как руководитель вуза вы ставите перед собой и коллективом на ближайшие несколько лет? Пусть это будет ответ в формате "о чем мечтает ректор".

— Следующий год для университета — юбилейный. Мы готовим большое мероприятие, которое, я рассчитываю, подытожит результаты не только 70-летней деятельности всего вуза, но и моей деятельности на посту ректора. С 2022 года, когда я возглавил университет, было инициировано много различных процессов. Сейчас начинается отдача от части этих процессов. Поэтому для себя я ставлю задачу продолжения того, что было начато. Конечно, мне бы хотелось провести ремонт в тех помещениях, где это необходимо, оснастить лаборатории. Хочется, чтобы вуз был в центре внимания всего региона. Когда я только стал ректором, у меня была великая мечта: ПГУТИ должен занимать как минимум третье место в рейтинге технических вузов Самарской области. Потому что с Самарским университетом и Самарским техническим университетом нам конкурировать сложно в силу их масштабности. А с точки зрения ИТ-образования, связи ПГУТИ должен занять первую позицию в регионе.