Андрей Орлов: "ИИ значительно изменит работу врачей"

Модернизация здравоохранения Самарской области набирает обороты. Строительство новых медучреждений и ремонт действующих, закупка современного оборудования, увеличения числа обследований граждан, улучшение сервисов — лишь часть работы, направленной на повышение качества медицинских услуг. При этом в работу системы уже активно внедряют искуственный интеллект. Подробности — в интервью врио министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова.

"Повышаем доступность медицинских услуг"

— Андрей Евгеньевич, как оценивается уровень доступности и качество медицинских услуг в Самарской области в настоящее время? Где проседаем?

— Оценка проводится по нескольким критериям. Среди них — удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими неинфекционными заболеваниями, оказание паллиативной медицинской помощи, обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан, выполнение функции врачебной должности, показатели использования коечного фонда. В Самарской области установленные целевые значения выполняются. Вместе с тем, конечно же, есть еще над чем работать. Например, над показателем удовлетворенности населения доступностью медицинской помощи.

Жители выражают недовольство в отношении очередей и длительного ожидания лечебно-диагностических услуг. Меры для решения этих проблем принимаются. Используются выездные формы медицинского обслуживания, внедрены телемедицинские технологии, электронная запись на прием к врачу. Увеличен объем проведения диагностических исследований: компьютерной томографии — на 23%, УЗИ сердечно-сосудистой системы — на 45%, эндоскопии — на 16%, молекулярно-генетического тестирования для выявления онкологических заболеваний — на 39%.

Еще одно новшество — организация электронных расписаний на все консультативно-диагностические услуги. Это позволяет уже на приеме сообщать пациенту информацию обо всех медицинских организациях, где он может пройти назначенное обследование, и имеющихся доступных слотах, а при выборе с его стороны сразу же осуществить запись.

Для повышения доступности бесплатного оказания дорогостоящей медицинской помощи в территориальной программе ОМС выделены нормативы, в том числе по онкологии, на проведение стентирования для больных с инфарктом миокарда и имплантации частотно-адаптивного кардиостимулятора взрослым. Ежемесячно профильная комиссия анализирует показатели деятельности медучреждений и при необходимости принимает решения по перераспределению плановых объемов предоставления медицинской помощи.

— Учитывая рост объемов оказания медицинских услуг и задачи по повышению их качества, как осуществляется модернизация поликлиник и больниц?

— С 2025 года реализуется новый национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", одной из главных составляющих которого является программа "Модернизация первичного звена здравоохранения". Это фундамент всей системы. Поэтому важно его укрепить, чтобы вся пирамида была устойчивой.

Фото: Александра Белова

Одной из главных задач является укрепление материально-технической базы. В списке мероприятий — возведение новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), офисов врачей общей практики и врачебных амбулаторий, приобретение автотранспорта для оказания медпомощи, вакцинации и диспансерных осмотров на дому, закупка диагностического оборудования. Также за счет федеральных средств проводится капитальный ремонт поликлиник.

Помимо этого, по поручению губернатора Вячеслава Федорищева дополнительно выделены свыше 1,2 млрд рублей на капитальный ремонт стационаров в самарских городских больницах № 7, 8 и 10, тольяттинской 5-й больнице, в больнице имени Семашко, Пирогова, госпитале ветеранов войн, в сызранской горбольнице и в других. В 2025 году отремонтируют более 150 объектов здравоохранения. Укрепление первичного звена в селах и малых городах планируется за счет развития межмуниципальных районных центров. Они позволят организовать оказание специализированной помощи местным жителям.

В целом модернизация материально-технической базы не только позволяет создать комфортные условия для оказания помощи нашим гражданам, но и способствует профессиональному развитию наших специалистов, а значит, и укреплению кадрового потенциала.

— Как продвигается строительство новых медицинских учреждений?

— Сейчас на финишную прямую вышло строительство поликлиники в Октябрьском районе Самары — на улице Николая Панова. Она откроется в 2026 году. Уже заработала новая поликлиника в Смышляевке.

Строительство аналогичных медучреждений также ведется в Кинеле (открытие запланировано на 2026 год) и Подстепках Ставропольского района. 48 ФАПов, две врачебные амбулатории, один офис врача общей практики возводится за счет федерального и областного бюджета. Все это позволит повысить доступность медицинских услуг, так как жителям не придется куда-то ехать, чтобы получить консультацию того или иного специалиста.

— Насколько частные клиники сейчас задействованы в реализации территориальной программы ОМС?

— В настоящее время услуги в рамках системы ОМС оказывают 67 медицинских организаций негосударственной формы собственности, в том числе 59 частных клиник. Это более 35% от числа всех медучреждений, участвующих в программе.

Спектр предоставляемых услуг достаточно широкий, что позволяет повысить доступность медицинской помощи жителям региона. Например, к ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Самара" по полисам ОМС прикреплены почти 44 тысячи человек. Они получают все виды медицинской помощи, включая высокотехнологическую. В ООО "ПЭТ-Технолоджи Диагностика" проводятся ПЭТ-исследования при онкологических заболеваниях. В АО "Медицинская компания ИДК" оказывается специализированная медицинская помощь в условиях дневного и круглосуточного стационаров, в том числе экстракорпоральное оплодотворение.

"Единое управление скорыми"

— Расскажите о ходе реформы скорой помощи. Что уже сделано?

— В настоящее время мы завершаем создание единого диспетчерского центра скорой медицинской помощи на базе Самарской городской станции. Единый алгоритм принятия вызовов в значительной мере стандартизирует процедуру регистрации вызова, увеличит скорость принятия решений и уменьшит время ожидания "дозвона" пациентов. Из какой бы точки Самарской области ни позвонил пациент — он получит одинаково качественный и профессиональный ответ и быструю реакцию сотрудника скорой.

Оперативный контроль за всеми бригадами скорой медицинской помощи области позволит направлять на вызов ближайшую к месту медицинского события бригаду вне зависимости от места медицинского события.

— Есть ли нехватка бригад скорой помощи в настоящее время?

— Ежедневно в круглосуточном режиме работает около 200 бригад. Потребность в увеличении их количества есть, особенно в Самаре. 23 декабря передали пяти медицинским учреждениям региона 25 автомобилей скорой помощи: 14 автомобилей класса "С" и 11 — класса "B". Машины приобретены по решению губернатора Вячеслава Федорищева за счет средств областного бюджета. В 2026 году планируется закупка 25 автомобилей и продолжение работы над привлечением кадров.

Напомню, что скорая помощь выезжает в первую очередь на вызовы в экстренных ситуациях: инфаркт миокарда, инсульт, ДТП и другие состояния, угрожающие жизни пациентов. Бригады демонстрируют хорошие показатели реагирования. По итогам 11 месяцев 2025 года среднее время доезда до 20 минут на ДТП составило 97%, острый коронарный синдром — 91%, острое нарушение мозгового кровообращения — 89%.

На аварийных участках федеральных трасс расположены 5 медицинских пунктов, один из которых открыт в сентябре текущего года на автомобильной дороге "Обход Тольятти" на территории площадки пункта взимания платы. Они включают в себя передвижной модуль для оказания помощи и санитарный автомобиль класса "В". Благодаря им удается сократить время доезда медиков до мест ДТП.

— Какова эффективность работы службы неотложной помощи? Сколько сейчас работает бригад?

— Первые "неотложки" в Самарской области появились в 2012 году. С 2023 года они работают во всех поликлинических отделениях. Служба оказывает медицинскую помощь пациентам в острой фазе заболевания как непосредственно в кабинете, так и на дому — силами выездных бригад: ежедневно, включая выходные и праздничные дни, с 8:00 до 20:00.

Сейчас работает 137 бригад неотложной помощи. За время деятельности они обслужили 348 187 вызовов. Среднее время доезда — 20 минут.

"Всё большее значение приобретают дженерики"

— Вы не раз говорили о том, как важно развивать превентивную медицину. Как продвигается эта работа?

— В этом году диспансеризацию и профосмотры прошли более 2 миллиона жителей. Мы работаем над повышением доступности данных мероприятий. Увеличено количество мобильных бригад, оснащенных передвижными комплексами с рентгенологическим оборудованием, для медсмотра и диспансеризации жителей сельских территорий. За 11 месяцев 2025 года они провели обследование 479 180 человек. Также граждане могут пройти профосмотры и диспансеризацию по месту работы и учебы. В 2025 году этим воспользовались более 100 тысяч человек.

Диспансерные методы обследования позволяют вовремя выявить и предотвратить развитие грозных заболеваний, взять на контроль хронические заболевания, а значит, увеличить продолжительность жизни пациентов.

— Удается ли в современных условиях в должной мере обеспечить пациентов льготными лекарственными препаратами?

— Финансирование льготного лекарственного обеспечения увеличивается ежегодно. В 2025 году — на 50% по сравнению с 2024-м. Дополнительные бюджетные ассигнования направлены на предоставление лекарств пациентам онкологического, онкогематологического, кардиологического профилей, больным сахарным диабетом.

К сожалению, бывают случаи дефектуры — временного отсутствия на российском фармацевтическом рынке некоторых препаратов. В таких случаях проводится замена на существующие. Поэтому все большее значение приобретают дженерические препараты, которые содержат в своем составе такие же активные фармацевтические ингредиенты, как и оригинальные, но цены на них зачастую ниже. Производство же осуществляется по одинаковым стандартам качества.

Использование дженериков позволяет более рационально расходовать государственные бюджетные средства и делает доступным качественное лечение для широких слоев населения. Это общемировая практика.

Дисбаланс кадров

— Каких специалистов сегодня не хватает в государственном секторе здравоохранения Самарской области?

— Есть определенный дисбаланс. В предыдущие годы наметился позитивный тренд увеличения численности врачей общей практики в амбулаторном звене, и сегодня большинство медицинских организаций ими обеспечены. Но есть определенный дефицит узких специалистов: кардиологов, неврологов, психиатров, эндокринологов, онкологов, пульмонологов. Зато их достаточно в крупных больницах.

Чтобы стабилизировать систему, активно используются выездные формы работы. Хорошо зарекомендовал себя проект "Забота рядом", когда узкие специалисты из больниц оказывают консультативную помощь в первичном звене.

Добавлю, что также требуются специалисты на станции скорой медицинской помощи.

— Как решается проблема дефицита кадров в медицине?

— На это направлен целый комплекс мер, начиная с целевого обучения по программам высшего образования. Такие студенты получают повышенную стипендию за счет муниципального и областного бюджетов. "Платники", заключившие договора о целевом обучении, могут получить компенсацию стоимости обучения.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

За 11 месяцев 2025 года 576 медицинских работников дефицитных специальностей получили "подъемные" (200-300 тысяч рублей), в том числе 185 врачей и 391 представитель среднего медперсонала. Также продолжаются программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В 2025 году выплаты в размере от 750 тысяч до 1,5 млн рублей планируется предоставить 295 специалистам: 204 врачам и 91 среднему медицинскому работнику. С 2025 года врачам, переехавших из других регионов в Тольятти и Сызрань, где сегодня наибольший дефицит кадров, предоставляют выплаты в 1 млн рублей. Также осуществляется поддержка психологов, психотерапевтов и фармацевтов.

Существенным подспорьем для медиков является льготная ипотека. Врачам в возрасте до 40 лет предоставляются компенсации 50% расходов, понесенных в связи с уплатой процентов по кредиту. Медики, работающие в селах, могут получить компенсацию первоначального взноса ипотеки в размере 30% от стоимости жилья (не более 600 тысяч рублей). Также среди мер поддержки — выделение социальных выплат на строительство домов, предоставление служебных квартир с правом приватизации через 10 лет работы в учреждении здравоохранения. Только в этом году мы закупили 35 квартир. 9 врачей в Сызрани уже переехали в новое жилье.

Укрепление кадровой ситуации осуществляется в рамках реализации нового федерального проекта "Медицинские кадры".

Как врачи используют ИИ

— Расскажите о цифровизации системы здравоохранения Самарской области. Как проходит развитие сервисов записи к врачам?

— Сейчас основной и наиболее развитый канал — портал "Госуслуги". Жители могут записаться на прием к врачу через личный кабинет: выбрать специалиста, удобное время и медучреждение. В этом году осуществлено более 1 млн записей. Также через "Госуслуги" можно прикрепиться к поликлинике и получать электронные медицинские документы.

Помимо этого, в Самарской области действует региональный портал "Служба здоровья", посредством которого осуществлено более 400 тысяч записей, и мобильное приложение для записи и вызова врача на дом. В будущем ожидается повышение прозрачности очереди, возможность отслеживания статуса записи, СМС-информирование для напоминания о предстоящем приеме для снижения количества неявок и позволяющее более эффективно использовать временные слоты.

— Как применяется искусственный интеллект в системе здравоохранения Самарской области?

— Пока ИИ находится в стадии активного внедрения и пилотных проектов, но уже проявляет себя в нескольких ключевых областях. Одно из самых перспективных направлений — диагностика медицинских изображений.

ИИ-системы способны анализировать рентгенограммы, КТ, МРТ, маммограммы, флюорограммы, выявляя патологии, в том числе признаки онкологических заболеваний, COVID-19, туберкулеза с высокой точностью, иногда даже превосходящей человеческую, и значительно быстрее. В Самарской области такие решения применяются для скрининга и предварительной оценки снимков, снижая нагрузку на рентгенологов и повышая скорость постановки диагноза.

Также в стадии пилотирования находится Система поддержки принятия врачебных решений (СППВР). ИИ может анализировать данные электронной медицинской карты пациента (анамнез, анализы, диагнозы) и предлагать врачу возможные диагнозы, оптимальные схемы лечения, рекомендовать дополнительные обследования, основываясь на тысячах клинических случаев и актуальных протоколах. Это помогает снизить количество врачебных ошибок и персонализировать лечение.

— Разработчики периодически говорят о том, что ИИ заменит врачей, например, терапевтов. Согласны с этим?

— ИИ не заменит врачей полностью, в том числе и терапевтов, но значительно изменит их работу. Терапевт — это все-таки первый контакт пациента с системой здравоохранения. Он не просто ставит диагноз, но и общается с человеком, выслушивает, успокаивает, мотивирует. ИИ не способен на истинное сопереживание и построение доверительных отношений, которые крайне важны для лечения.

Работа терапевта часто связана с неопределенностью, нетипичными симптомами, психосоматическими проявлениями, социальными факторами. ИИ отлично справляется с распознаванием паттернов, но человеческий мозг способен к более глубокому и гибкому клиническому суждению, учитывая уникальный контекст каждого пациента.

К тому же возникает вопрос: "Кто будет нести ответственность за ошибку ИИ в диагностике или лечении?". Вопросы этики, информированного согласия, принятия сложных решений — это прерогатива человека.

— Какие новшества стоит ожидать жителям Самарской области в системе здравоохранения в ближайшие годы?

— Во-первых, развития реабилитационной помощи. Планируется увеличение количества и повышение качества реабилитационных отделений, программ для участников СВО и ветеранов боевых действий после травм, операций. Во-вторых, продолжится оптимизация процессов закупки и распределения лекарственных препаратов, развитие соответствующих региональных программ.

Но главное — повышение пациентоориентированности. Мы смотрим в сторону улучшения сервисов, сокращения очередей, повышение комфорта пребывания в медицинских учреждениях, развитие обратной связи с пациентами.