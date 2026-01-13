Николай Золотов: "Рекордные 75 центнеров с гектара - это не везение, а результат системной работы"

В самарском хозяйстве "Степные просторы" добиваются двукратного роста урожаев, не расширяя поля, а вкладываясь в технологии, качественные семена и бережное отношение к земле.

В селе Мокша Большеглушицкого района Самарской области уже более 15 лет успешно работает растениеводческое предприятие "Степные просторы". С 2011 года его бессменно возглавляет Николай Алексеевич Золотов - человек с уникальным опытом: агроном по первому образованию, юрист по второму, кандидат сельскохозяйственных наук, бывший глава района. Именно его системный подход и умение видеть перспективу превратили хозяйство в одного из лидеров аграрного производства региона.

В 2025 году "Степные просторы" подтвердили этот статус рекордными показателями: урожайность зерновых в среднем составила 48,5 центнера с гектара, что в полтора раза выше прошлогоднего, а по кукурузе на отдельных полях достигла 87 центнеров. В интервью "Итогам года" Николай Золотов рассказал, как современные агротехнологии, переход на жидкие удобрения, работа с отечественными семенами и регулярный мониторинг состояния почвы позволяют хозяйству расти не вширь, а вглубь.

- Николай Алексеевич, начнем с цифр - они говорят сами за себя. Каковы основные производственные показатели "Степных просторов" в этом году?

- Наше общество с ограниченной ответственностью обрабатывает 6843 гектара пашни в Большеглушицком и Волжском районах. Работаем по четырехпольному севообороту с безотвальной глубокой чизельной обработкой, что позволяет сохранять влагу и структуру почвы. В 2025 году на каждый гектар посевной площади мы внесли 109 килограммов действующего вещества минеральных удобрений (для сравнения, в прошлом году было 93 килограмма). Идем по пути увеличения внесения и получаем отдачу: урожайность зерновых культур в этом году в полтора раза превысила показатели 2024 года. Мы работаем по интенсивной технологии: полный цикл защиты растений, внесение минеральных удобрений и микроэлементов. Средняя урожайность по зерновым у нас в 2025 году составила 48,5 центнера с гектара. Особенно выделилась кукуруза: я более 15 лет выращиваю эту культуру, и в этом году "Степные просторы" получили максимальный за всю историю урожай - в среднем 75 центнеров с гектара со всей площади, при этом один из трех участков дал по 87 центнеров. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Ячмень показал 50 центнеров с гектара, нут - 27,3, озимая пшеница - 46,2 центнера. Подсолнечник остался на уровне прошлого года - около 20 центнеров.

- Вы упомянули об увеличении внесения удобрений. Насколько это принципиально для вашей стратегии хозяйствования?

- Мы не просто увеличиваем объем, мы меняем форму работы. В этом году почти половина удобрений была внесена в жидкой форме. Мы закупили железнодорожные емкости и сейчас можем единовременно хранить около 1000 тонн жидких удобрений. Это позволяет нам гибко и точно работать в течение всего вегетационного периода, проводить листовые подкормки, вносить КАС (карбамидо-аммиачную смесь), ЖКУ (жидкие комплексные удобрения) по вегетации. Жидкие удобрения лучше усваиваются растениями, мы видим это по динамике прироста урожайности и качества зерна. Например, последняя обработка микроэлементами и карбамидом по колосу позволяет повысить содержание клейковины и протеина в пшенице, увеличить массу зерен. В итоге динамика качества за 10 лет постоянно улучшается: если ранее основная масса пшеницы была фуражной (4-5 классы), то сейчас озимая пшеница практически полностью соответствует 3-му классу. Это результат не только технологий подкормки, но и перехода на более качественные сорта отечественной селекции, адаптированные к местным условиям.

- Современная агротехника - это не только удобрения, но и семена. Как вы строите семеноводческое направление?

- Мы занимаемся семеноводством с 2013 года. Это отдельное, важное для нас направление. Покупаем оригинальные семена суперэлиты в научно-исследовательских институтах - не только в Самарской области (в НИИСХ им. Н.М.Тулайкова, НИИСС им. П.Н.Константинова), но и по всей России. Размножаем их на своих полях и продаем как элитные семена - мелким фермерским хозяйствам, крупным сельхозпредприятиям. Основной покупатель - Самарская область, но также поставляем в Оренбургскую и Саратовскую области. Что касается селекции - по зерновым (пшеница, ячмень, нут) мы полностью работаем на отечественном семенном материале. По пропашным культурам - кукурузе и подсолнечнику - раньше зависели от зарубежных гибридов, но сегодня активно переходим на российскую селекцию, в основном, краснодарскую. И видим: наши гибриды практически не уступают зарубежным, а по адаптивности к местным условиям даже выигрывают.

- Гибриды южной селекции хорошо себя чувствуют на Самарской земле?

- Безусловно. Наш климат по температурному режиму уже приближается к Краснодарскому краю. Это позволяет успешно использовать гибриды, выведенные для более южных регионов. Они здесь отлично приживаются и показывают высокую продуктивность. Мы отслеживаем эти изменения и под них подстраиваемся.

Более того, мы видим, как повышается плодородие наших почв. Благодаря безотвальной обработке, системному внесению органики и минеральных удобрений у нас увеличивается содержание гумуса. Раньше оно было на уровне 3,7-3,8 процента, а сегодня на многих полях перевалило за четыре процента, есть участки и по 4,5-5 процентов. Каждые три года мы проводим полный агрохимический анализ почвы и видим положительную динамику. Это прямое следствие бережного подхода к земле. Работаем и с солонцовыми почвами, проводя на них работу по агромелиорации.

- Государственная поддержка для вас значима? Какими мерами пользуетесь?

- Да, мы пользуемся различными мерами господдержки, и они важны для стабильности. Получаем несвязанную погектарную поддержку, субсидии на возмещение части затрат на семена (при выращивании элиты), на приобретение минеральных удобрений. Страхуем посевы, получаем компенсации при реализации зерна. Той поддержки, которую сегодня оказывает минсельхоз Самарской области, нам в целом достаточно для уверенной работы. Но есть и системная проблема - паритет цен. В 2023-2024 годах цены на зерно и подсолнечник были значительно выше. Сейчас, например, нут еле-еле принимают по 32 тысячи за тонну, тогда как раньше давали и по 58 тысяч. При этом затраты растут: ГСМ, удобрения, семена, зарплаты. Это сжимает маржу.

- Как в таких условиях сохранять рентабельность и развиваться?

- Наш ответ - интенсификация производства. Мы принципиально не увеличиваем площади - их и негде особо увеличивать, каждый гектар в округе уже в обработке. Мы повышаем урожайность и качество на имеющихся площадях. У нас замкнутый цикл: своя техника, своя лаборатория, свой контроль на всех этапах. Например, каждая машина с зерном проходит проверку на содержание клейковины, сорность, влажность прямо на входе. В зависимости от показателей, зерно сразу сортируем по складам. Благодаря выстроенной агротехнике и системе подкормок мы стабильно выходим на третий класс пшеницы с высоким содержанием клейковины (26-32 процента) и протеина (14,5-15,5 процента).

- Техника - критически важный и затратный элемент. Как вы решаете вопрос обновления парка в хозяйстве?

- Мы придерживаемся простого правила: технику старше пяти лет практически не держим. В 2025 году обновили парк: купили четвертый комбайн CLAAS, трактор RSM 02400, продолжаем обновлять почвообрабатывающие и посевные комплексы. Вся тяжелая техника оснащена системами ГЛОНАСС и точного земледелия. Да, техника дорогая, но регулярное обновление, в том числе через лизинг, выгоднее, чем бесконечно ремонтировать старое. Новая машина в руках хорошего механизатора пять лет работает практически безотказно: и качество работ, и производительность совсем другие. Планируем приобрести специализированные посевные комплексы для кукурузы и подсолнечника с одновременным внесением жидких удобрений.

- Планы хозяйства на следующий год уже сформированы?

- Конечно. Мы уже полностью закупили семена на 2026 год: и кукурузы, и подсолнечника, и зерновых. Структура посевных площадей была утверждена еще в июле. С жидкими удобрениями подождем до весны, чтобы сохранить их эффективность. Продолжаем движение по выбранному пути: обновляем сорта и гибриды, внедряем более совершенную технику, увеличиваем эффективность каждой операции. Мы не гонимся за гектарами - работаем над тем, чтобы каждый имеющийся гектар отдавал максимум благодаря науке и технологиям.

- Что вы назвали бы главным секретом успеха "Степных просторов"?

- Секрета нет. Нельзя ждать чуда от погоды или только от господдержки - нужно самому выстраивать свою технологическую цепочку, от выбора качественных семян и анализа почвы до последней подкормки и точной уборки. Нужно вкладываться в землю, в технику, в знания. Да, это требует больших затрат и несет риски. Но именно этот путь - интенсивного, а не экстенсивного развития - позволяет быть устойчивым даже в условиях нестабильных цен и меняющегося климата. Наши рекорды 2025 года - это не везение, а закономерный результат многолетней работы команды из 32 человек.