Владыка Феодосий: "Важно, чтобы деятельность епархии не превращалась в самоцель, а была направлена на духовное преображение человека"

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский в интервью "Итогам года" рассказал о духовном подъеме в регионе, укреплении связей Церкви и общества, сохранении наследия, поддержке священников в зоне СВО, а также поделился мечтами о будущем епархии.

Первые шаги на самарской земле

- Ваше Высокопреосвященство, с момента назначения на Самарскую кафедру прошло не так много времени. Какие значимые события уже произошли?

- За прошедший период, по милости Божией, удалось совершить ряд важных дел. В частности, состоялось торжественное освящение православной часовни в международном аэропорту Курумоч, что, надеюсь, станет духовной поддержкой для путешествующих. Это еще одна возможность замедлиться, обратиться с молитвой к своему святому, получить утешение, укрепить душевные силы и, конечно, попросить о сохранности.

Также совершили чин освящения купола и креста храма в честь Самарской иконы Божией Матери.

Особо значимым событием стало увековечивание памяти святителя Луки Крымского на территории клиник Самарского государственного медицинского университета. Открытие бюста этому выдающемуся врачу и исповеднику веры - дань уважения его подвигу и пример для будущих поколений медиков.

Кроме того, считаю важным отметить награждение Павла Алексеевича Астахова знаком святых равноапостольных Кирилла и Мефодия за его вклад в православную культуру и просвещение.

- Какие масштабные, массовые события в жизни Самарской епархии вы могли бы выделить в уходящем году?

- В Самарской митрополии мы наблюдаем это в различных проявлениях. Ярким примером стал общегородской Крестный ход 21 ноября, в день памяти Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Это был самый массовый Крестный ход в истории Самарской области, собравший около 10000 человек. Люди шли вместе, объединенные общей молитвой, с верой в заступничество небесных покровителей. В шествии приняли участие не только священнослужители и прихожане, но и представители власти, казачества, различных общественных организаций, молодежь. Особенную торжественность событию придавало присутствие святынь: частицы мощей святителя Алексия Московского, иконы Божией Матери "Избавительница от бед", а также дореволюционного списка чудотворной Ключегорской иконы святителя Николая Чудотворца.

Общегородской Крестный ход 21 ноября, в день памяти Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, стал самым массовым в истории Самарской области, собрав около 10000 человек

Также в этом году Самара стала местом принесения мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, в рамках торжеств, посвященных 100-летию со дня его кончины. Ковчег с мощами святителя посетил около 90 крупных городов России и Беларуси, став частью Всероссийского крестного хода. Это позволило множеству людей прикоснуться к святыне и помолиться об Отечестве, о своих близких. Сам я не участвовал в этом богослужении, его возглавил митрополит Сергий, но для Самары это было очень важное и значимое событие.

Я искренне надеюсь, что Самара сможет принять форум Всемирного Русского Народного Собора. Это стало бы еще одним важным шагом на пути укрепления духовного единства и продвижения традиционных ценностей в нашем обществе.

Источник фото: пресс-служба Самарской епархии

Молодежь - будущее Церкви: новые направления и перспективы

- Какое прошедшее событие вы могли бы отметить как наиболее плодотворное для развития новых проектов и определения целей на предстоящий год?

- Знаковым событием, безусловно, стал региональный форум "Единение", который состоялся 16 октября в городе Тольятти. Этот форум объединил представителей Русской православной церкви, органов государственной власти и различных общественных организаций, предоставив уникальную площадку для обсуждения и координации усилий в развитии сотрудничества по ряду ключевых направлений.

В частности, речь идет о сферах паломничества, миссионерства, туризма, образования, катехизации и молодежной политики. Важно отметить, что Самарская область стала первым регионом, приступившим к реализации на региональном уровне Стратегии развития паломничества России.

Форум "Единение" был направлен на укрепление межведомственного взаимодействия между Церковью, государством и обществом для решения общих задач, таких как духовно-нравственное воспитание молодежи, развитие внутреннего и въездного паломничества, а также сохранение традиционных духовных и культурных ценностей в нашем регионе.

В рамках форума были намечены конкретные шаги и перспективы сотрудничества с различными структурами. Например, взаимодействие с министерством туризма Самарской области будет направлено на формирование событийного календаря церковных мероприятий, которые могут быть интересны как паломникам, так и обычным туристам. Также планируется разработка пешего паломнического маршрута и дополнение существующего национального маршрута "Жигулевские выходные" рекомендованными объектами показа от Русской православной церкви.

Кроме того, в сотрудничестве с Институтом развития образования намечены перспективы повышения квалификации педагогов в рамках презентации паломнических просветительских маршрутов для молодежи. Планируется создание реестра рекомендованных паломнических и духовно-просветительских поездок для школ и других образовательных учреждений, а также формирование списка клириков митрополии, рекомендованных для работы с региональным министерством молодежной политики.

Это возможность узнать свой край с новой стороны, почувствовать сопричастность с малой родиной. Благодаря "Единению" государство может посмотреть, чем занимается Церковь, насколько погружена в тему, и понять: общих задач у нас много.

- Какие еще приоритетные направления работы с молодежью планирует развивать Самарская епархия в ближайшем будущем?

- Вопросы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения всегда находятся в фокусе особого внимания Самарской митрополии. В современном мире, когда молодые люди сталкиваются с огромным потоком информации и разнообразными, порой противоречивыми ценностями, особенно важно помогать им формировать прочный внутренний стержень, основанный на традиционных духовных и моральных принципах. В связи с этим в новом году мы планируем расширить наше взаимодействие с образовательными учреждениями, органами власти и общественными организациями, чтобы создать целостную систему духовно-нравственного просвещения.

Показательным событием в этом направлении стал прошедший круглый стол "Система эффективного социального партнерства по духовно-нравственному просвещению в школе", организованный совместно с министерством образования Самарской области. Эта встреча стала площадкой для обсуждения новых форм и механизмов сотрудничества Церкви, государства и педагогического сообщества в деле воспитания детей и молодежи. Особое внимание было уделено вопросам системного подхода к преподаванию предметов духовно-нравственного цикла и формированию устойчивых ценностных ориентиров у школьников. Совершилось подписание Программы долгосрочного сотрудничества между министерством образования Самарской области и Самарской митрополией на период с 2026 по 2031 год, которая теперь официально закрепила основные направления нашей совместной работы в сфере духовно-нравственного просвещения.

Еще одним важным шагом стало заключение Соглашения о сотрудничестве между Самарской митрополией и министерством молодежной политики Самарской области, состоявшееся также в рамках регионального форума "Единение". Этот документ направлен на развитие совместных инициатив, связанных с воспитанием у молодежи духовно-нравственных ориентиров, укреплением традиционных ценностей, а также развитием волонтерского движения и просветительских проектов. Я убежден, что такое партнерство позволит нам более эффективно работать с молодежью, вовлекая ее в полезную общественную деятельность и помогая ей раскрыть свой потенциал. В рамках данного соглашения планируется реализация множества совместных проектов как на светских, так и на церковных площадках, которые призваны воспитать подрастающее поколение патриотами, любящими свою Родину.

Могу сказать, что мы точно будем брать пример Владыки Тихона (митрополита Симферопольского и Крымского), его формат выездных сессий для студентов. У нас тоже есть такие красивые места, куда можно отвезти ребят и погрузить их не только в знание, но и в знаковое место таких встреч.

Наследие веков

- Какие аспекты истории Самарской епархии вы считаете наиболее значимыми для сохранения и распространения среди общественности?

- Безусловно, в летописи Самарской епархии есть немало страниц, достойных особого внимания. Но если говорить о фигурах, оказавших определяющее влияние на духовную жизнь не только нашего региона, но и всей Русской православной церкви, то нельзя не вспомнить митрополита Иоанна (Снычева). Именно поэтому осенью текущего года в Самарском епархиальном церковно-историческом музее состоялось открытие выставки "В память вечную будет праведник…", посвященной его выдающемуся архипастырскому служению, исповедническому подвигу и богатому научно-публицистическому наследию. Мероприятие было приурочено к 30-летию со дня блаженной кончины владыки Иоанна.

Назначение митрополита Иоанна на Санкт-Петербургскую кафедру, одну из важных в Русской православной церкви, служит прямым свидетельством его духовной твердости, глубокого пастырского таланта и огромного авторитета, которым он пользовался как среди народа, так и среди церковного руководства. Многие идеи и суждения, которые в свое время вызывали дискуссии, сегодня находят свое воплощение в реальности. Митрополит Иоанн учил нас оценивать происходящие события через призму Евангелия, анализировать общественные процессы с церковной перспективы. И мы как его последователи должны продолжать эту работу - в молитве, в воспитании, в научной деятельности.

- Какие памятники церковной архитектуры или истории Самарской земли, на ваш взгляд, нуждаются во внимании и поддержке?

- Самарская земля богата уникальными памятниками, которые являются неотъемлемой частью нашей истории и духовного наследия. Выделю некоторые из них.

В первую очередь хотелось бы отметить важность сохранения Монастырских ворот в Самаре, расположенных на улице Осипенко. Этот объект, признанный в 2022 году объектом культурного наследия, уникален по своей исторической и архитектурной ценности. Ворота - это все, что осталось от Никольского мужского монастыря, основанного в 1857 году. Монастырь занимал обширную территорию, ограниченную современными улицами Челюскинцев, Невской, Радонежской и берегом Волги. Каменные ворота были возведены в 1863 году и стали своеобразным символом этой местности, вокруг которой образовались поселки Новый Афон и Монастырский, ныне составляющие часть Самары.

В советское время монастырские постройки были утрачены, а ворота сохранились как памятное место, связанное со стачкой рабочих в мае 1905 года. В 2018 году благодаря неравнодушным жителям города ворота были отреставрированы. К сожалению, позднее они были покрыты белым составом, а он начал осыпаться, что привело к необходимости проведения более серьезных реставрационных работ. После длительного времени, в начале зимы текущего года, реставрация все же началась. Надеюсь, проведение работ в зимний период не повлияет негативно на результат, очень не хочется допустить повреждения объекта культурного наследия.

Еще одним важным объектом, требующим особого внимания, является деревянная церковь Архангела Михаила в крошечном селе, расположенном в нескольких часах езды от Самары, - селе Павловка Сергиевского района. Это дом для уникальной церкви, основанной 159 лет назад, старейший деревянный храм региона - настоящий образец древнего зодчества, внутри которого сохранились чудесные фрески с тонкой проработкой деталей. И хотя в 1942 году храм был закрыт, разграблен и осквернен, но местные жители поддерживают в нем порядок. Благодаря усилиям сергиевского священника Сергия Державина и помощи волонтеров и реставраторов из Москвы и Санкт-Петербурга удалось укрепить наклонившуюся колокольню. Возрождение этого храма имеет огромное значение для небольшого села, и не только с точки зрения истории и культуры, но и как возможность духовного обогащения.

Пользуясь возможностью, хотел бы выразить благодарность всем неравнодушным людям, которые участвуют в сохранении этих и других памятников нашей истории и культуры. Такие проекты (на первый взгляд, небольшие) служат основой укрепления нашего общества, единения и сохранения духовных ценностей.

Источник фото: пресс-служба Самарской епархии

- Как Самарская епархия работает с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции?

- Мне особенно радостно отметить, что полковые священники, несущие свое служение в зоне СВО, получают необходимую социальную и материальную поддержку от государства. Это чрезвычайно важно, поскольку их миссия сопряжена с огромными рисками и ответственностью. В условиях боевых действий (где, как известно, нет неверующих) роль священника приобретает особое значение. Он становится не просто духовным наставником, но и надежным другом, опорой в моменты отчаяния и сомнений.

Служение священника в зоне СВО - это совсем не то же самое, что служение в храме. Здесь священник - это воин духа, он находится на передовой, разделяет со своими подопечными все тяготы и опасности, укрепляет их веру и помогает в самых сложных обстоятельствах сохранить человечность.

В частности, хотел бы рассказать о двух событиях, которые стали для епархии особенно значимыми.

В сентябре текущего года в Самарской губернской думе состоялась выставка "Он жизнь положил "за други своя", посвященная памяти иерея Александра Цыганова, полкового священника, выпускника нашей Самарской духовной семинарии. Отец Александр был настоящим героем, человеком невероятной силы духа и преданности своему долгу. Он был воинским священником 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, везде сопровождал свой полк, поддерживал, вдохновлял, был и будет служить примером стойкости и смелости для военнослужащих, с которыми разделял все тяготы учений, сборов и военной службы. Свой полк батюшка не оставил и во время специальной военной операции. К сожалению, осенью 2022 года он погиб, исполняя свой пастырский долг. Отец Александр был посмертно удостоен высоких наград. На открытии выставки мы пообщались с его родителями и братом. Было очень трогательно видеть, как много людей пришли почтить память этого замечательного человека. Эта выставка, организованная в рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, стала данью уважения его мужеству и самоотверженности.

До моего назначения на Самарскую кафедру, но также в рамках мероприятий, посвященных Году защитника Отечества, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий открыл выставку памяти отца Александра Цыганова в Самарском Епархиальном Церковно-Историческом музее. Эта выставка рассказывает о его жизни, о том, как он до последнего дня оставался верен своему призванию. После открытия выставки митрополит Сергий также вручил медали ордена святого благоверного князя Дмитрия Донского священникам, которые несут свое служение непосредственно в зоне СВО: протоиерею Сергию Проскурину, иерею Олегу Глебову и иерею Игорю Сальникову.

Эти события служат напоминанием о важности духовной поддержки для наших воинов. Мы молимся о скорейшем наступлении мира и о возвращении всех наших защитников домой с победой.

Региональный потенциал

- О чем вы мечтаете для Самарской епархии в будущем?

- Мечтаю о том, чтобы все наши храмы, епархиальные учреждения и реализуемые проекты служили главной цели - приведению людей к Богу. Важно, чтобы деятельность епархии не превращалась в самоцель, а была направлена на духовное преображение человека. Мы не можем измерить духовный уровень, но видим, как меняется мир вокруг тех, кто стремится к Богу и живет в покаянии. Как говорил Серафим Саровский: "Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся". Желаю, чтобы в Самарской области умножалась эта "соль земли", чтобы люди, живущие с Богом, освещали своим примером окружающий мир и меняли к лучшему наше общество. И мы будем прикладывать все усилия для достижения этой цели.

Как сказал мне Святейший Патриарх Кирилл, Самара - это столичный уровень. Стараюсь везде об этом говорить.

Самарская земля имеет особый потенциал в плане духовного развития. Мой опыт служения в других регионах России позволяет мне утверждать, что жители Поволжья в большей степени воспитаны в традициях веры. Это проявляется в большей посещаемости храмов, количестве духовенства и в целом более уважительном отношении к Церкви. Важно соответствовать этому уровню!