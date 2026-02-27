Стало известно, где отключат свет 1 и 2 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
01.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Языково (ул. Молодежная, ул. Садовая);
01.03.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Александровка (ул. Морская);
02.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Заплавное (ул. Молодежная, ул. Любимовка)
02.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Долматовка (ул. Садовая);
02.03.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Малое Ибряйкино
02.03.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сергиевский район:
п. Новая Елховка
02.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Кривое Озеро (ул. Ульяновская)
02.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кириллинский
02.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Кондурчинский
02.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Тростянка (ул. Молодёжная, пер. Школьный)
02.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Угловой
02.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Удача (ул. Феткуловых);
02.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Белозёрки (ул. Садовая);
02.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Больничная, ул. Лесная 2-я, ул. Набережная, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Фрунзе);
02.03.2026 года с 08-00 до 10-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
с. Большая Черниговка (ул. Лесная, ул. Набережная, НФС, Водокачка (МУП "ТЭС"));
02.03.2026 года с 08-00 до 10-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Гусиха (ул. Победы, ул. Молодежная)
02.03.2026 года с 08-00 до 10-00 (местного времени):
Большечерниговский район:
п. Верхние Росташи (ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Заречная, Водокачка (МУП "ТЭС"), Фермы (ООО "Колос")).
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
