Стало известно, где отключат свет 1 и 2 марта

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Языково (ул. Молодежная, ул. Садовая);

01.03.2026 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка (ул. Морская);

02.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Заплавное (ул. Молодежная, ул. Любимовка)

02.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Долматовка (ул. Садовая);

02.03.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Малое Ибряйкино

02.03.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Новая Елховка

02.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Ульяновская)

02.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский

02.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский

02.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Тростянка (ул. Молодёжная, пер. Школьный)

02.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Угловой

02.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Удача (ул. Феткуловых);

02.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозёрки (ул. Садовая);

02.03.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Больничная, ул. Лесная 2-я, ул. Набережная, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Фрунзе);

02.03.2026 года с 08-00 до 10-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

с. Большая Черниговка (ул. Лесная, ул. Набережная, НФС, Водокачка (МУП "ТЭС"));

02.03.2026 года с 08-00 до 10-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Гусиха (ул. Победы, ул. Молодежная)

02.03.2026 года с 08-00 до 10-00 (местного времени):

Большечерниговский район:

п. Верхние Росташи (ул. Центральная, ул. Школьная, ул. Заречная, Водокачка (МУП "ТЭС"), Фермы (ООО "Колос")).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.