В шести районах области планируется отключение света с 20 по 23 января

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

20.01.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Алексеевка (ул. Молодежная);

20.01.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кирилинский;

20.01.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр (ул. Почтовая, ул. Комсомольская, ул. Южная);

20.01.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский (ул. Сосновая, ул. Кленовая, ул. Рабочая, ул. Новая, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. Радужная, ул. Солнечная, ул. Зеленая);

20.01.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Березовая, ул. Лесная, ул. Сосновая, ул. Дзержинского, ул. Автомобильная, ул. Никонова, ул. Садовая);

20.01.2026 года с 11-00 до 13-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск (ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Комсомольская, ул. Ленина, ул. Подгорная, ул. Школьная, ул. Гагарина, ул. Пионерская, ул. Ленина, ул. Южная);

20.01.2026 года с 10-00 до 11-30 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Советская, ул. Куйбышева, ул. Садовая, ул. Мамистова, ул. М. Горького, ул. Больничная, ул. Центральная, ул. Комсомольская, ул. Осипенко, ул. Рабочая, ул. Вокзальная, ул. Чкалова, ул. Чапаева, пер. Шевченко, пер. Маяковского);

20.01.2026 года с 14-00 до 15-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Новая, ул. 8-е Марта, ул. Специалистов, ул. Северная, ул. Высоцкого, ул. Мамистова, ул. Квартальная, ул. Демократическая, ул. Ново-Степная, ул. Нефтяников, ул. Степная);

20.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мордово (ул. Верхняя, ул. Центральная);

20.01.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (Ул. Калинина, ул. Советская, ул. Ворошилова, ул. Сергея Орлова);

20.01.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Полевая, ул. Рабочая, ул. Куйбышева, ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Ворошилова, ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Ленина, ул. Новая, ул. Калинина, ул. Мира, ул. Кирова, ул. Ставропольская, пер. Речной, пер. Молодежный);

21.01.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Алексеевка (ул. Молодежная);

21.01.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки (ул. Березовая, ул. Лесная, ул. Сосновая, ул. Дзержинского, ул. Автомобильная, ул. Никонова, ул. Садовая);

21.01.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

СНТ Буровик (ул. Буровик, ул. Нефтяников, ул. Школьная);

21.01.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Сенная, ул. Киндяковская, ул. Ягодная, ул. Хлебная, ул. Озерная, ул. Некрасова, ул. Л.Толстого, ул. Торговая, ул. Школьная, ул. М.Горького);

21.01.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДНТ Светлопольские дачи садовое товарищество (ул. Еловая, ул. Садовая, ул. Юбилейная, ул. Яблоневая, ул. Комсомольская, ул. Овражная, ул. Солнечная, ул. Крайняя);

21.01.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Красный Яр, в границах бывшего п/х КМЗ им. Ленина;

21.01.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле;

21.01.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

ДНТ Крутогорки;

21.01.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Молодежная);

21.01.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Северная, ул. Чапаева);

21.01.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Старое Усманово;

21.01.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Никиткино;

21.01.2026 года с 14-00 до 15-00 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Новая, ул. 8-е Марта, ул. Специалистов, ул. Северная, ул. Высоцкого, ул. Мамистова, ул. Квартальная, ул. Демократическая, ул. Ново-Степная, ул. Нефтяников, ул. Степная);

22.01.2026 года с 10-30 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Тимофеевка (ул. Строителей, ул. Мира);

22.01.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Светлое Поле;

22.01.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

ДНТ Крутогорки;

22.01.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Молодежная);

23.01.2026 года с 10-30 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ново-Матюшкино;

23.01.2026 года с 10-30 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ново-Ерёмкино;

23.01.2026 года с 10-30 до 14-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Пискалы (ул. Кооперативная, ул. Первомайская, ул. Техническая, ул. Советская, ул. Школьная, ул. Дружбы, ул. Молодёжная, пер. Октябрьский);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.