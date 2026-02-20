Стало известно, где отключат свет с 21 по 25 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
21.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Красная Дубрава (ул. Полевая);
22.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Ставропольский район:
с. Красная Дубрава (ул. Полевая);
24.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
участок с. Белозерки
24.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
Екатериновка (ул. Совхозная, ул. Шоссейная)
24.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Заря (ул. Степная, ул. Заводская).
24.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Потаповка (ул. Центральная).
24.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Новый Городок (ул. Речная).
24.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Кривое Озеро (ул. Ульяновская).
24.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Горностаевка
24.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):
Елховский район:
с. Тукшум
24.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Нижнеаверкино
24.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
п. Матьян
24.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
п. Таволжанка
24.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Заплавное, (ул. Любимовка, ул. Чернонебовка)
24.02.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):
Кинельский район:
с. Парфеновка (ул. Гаражная, ул. Пл. Революции, пер. Специалистов).
24.02.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):
Нефтегорский район
с. Верхняя Домашка пер. Школьный, ул. Полевая, ул. Главная
24.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Вязовый Гай ул. Шоссейная, ул. Зеленая, ул. Южная
25.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Красноармейский район:
с. Вязовый Гай ул. Главная
25.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Ст. Похвистнево (ул. Мира, ул. Советская)
25.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Кротково
25.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
п. Новомочалеевка
25.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
п. Земледелец
25.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
п. Сукаевка
25.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Старопохвистнево
25.02.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):
Нефтегорский район:
с. Верхняя Домашка ул. Главная
25.02.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):
Кинельский район:
п. Формальный
25.02.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):
Кинельский район
п. Моховой ул. Светлая
25.02.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):
Кинельский район
п. Михайловский ул. Дорожная.
25.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
участок с. Белозерки
25.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Екатериновка (ул. Совхозная, ул. Шоссейная).
25.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Заря (ул. Степная, ул. Заводская).
25.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Потаповка (ул. Центральная).
25.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Новый Городок (ул. Речная).
25.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Кривое Озеро (ул. Ульяновская).
25.02.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):
Красноярский район:
г. п. Новосемейкино, СНТ Сокские сады
ДНТ Салют
ДНТ Строитель
Массив Сокский
массив Старосемейкино, СДТ "Сокские сады"
СДТ "Сокские сады"
СДТ Трудовой сад
СНТОГ "Юность"
Старосемейкино
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
