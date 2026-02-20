16+
Энергетика ТЭК

Стало известно, где отключат свет с 21 по 25 февраля

САМАРА. 20 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

21.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Красная Дубрава (ул. Полевая);

22.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Красная Дубрава (ул. Полевая);

24.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

участок с. Белозерки

24.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

Екатериновка (ул. Совхозная, ул. Шоссейная)

24.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Заря (ул. Степная, ул. Заводская).

24.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Потаповка (ул. Центральная).

24.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Городок (ул. Речная).

24.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Ульяновская).

24.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Горностаевка

24.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Тукшум

24.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Нижнеаверкино

24.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Матьян

24.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Таволжанка

24.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Заплавное, (ул. Любимовка, ул. Чернонебовка)

24.02.2026 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Парфеновка (ул. Гаражная, ул. Пл. Революции, пер. Специалистов).

24.02.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Нефтегорский район

с. Верхняя Домашка пер. Школьный, ул. Полевая, ул. Главная

24.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Вязовый Гай ул. Шоссейная, ул. Зеленая, ул. Южная

25.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Вязовый Гай ул. Главная

25.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Ст. Похвистнево (ул. Мира, ул. Советская)

25.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Кротково

25.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Новомочалеевка

25.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Земледелец

25.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Сукаевка

25.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Старопохвистнево

25.02.2026 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Верхняя Домашка ул. Главная

25.02.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Кинельский район:

п. Формальный

25.02.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Кинельский район

п. Моховой ул. Светлая

25.02.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Кинельский район

п. Михайловский ул. Дорожная.

25.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

участок с. Белозерки

25.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Екатериновка (ул. Совхозная, ул. Шоссейная).

25.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Заря (ул. Степная, ул. Заводская).

25.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Потаповка (ул. Центральная).

25.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Новый Городок (ул. Речная).

25.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кривое Озеро (ул. Ульяновская).

25.02.2026 года с 12-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

г. п. Новосемейкино, СНТ Сокские сады

ДНТ Салют

ДНТ Строитель

Массив Сокский

массив Старосемейкино, СДТ "Сокские сады"

СДТ "Сокские сады"

СДТ Трудовой сад

СНТОГ "Юность"

Старосемейкино

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

