Стало известно, где энергетики отключат свет для проведения ремонтных работ 17 и 18 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

17.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Солнечная, ул. Советская, ул. 55 лет Победы, ул. Заводская, ул. Мира, ул. Школьная, ул. Набережная);

17.02.2026 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Георгиевка (ул. Колхозная);

17.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Нефтегорский район:

с. Верхняя Домашка (ул. Главная);

17.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Шиповка

17.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Вязовка

17.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Савруха

17.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Нижнеягодное

17.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Первомайск

17.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Мочалеевка

17.02.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Заплавное (ул. Ивановка);

17.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский

17.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кондурчинский

17.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Белозерки

17.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Вязовский (ул. Главная, ул. Шоссейная, ул. Зеленая, ул. Южная);

17.02.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Купино (ул. Гагарина, ул. Молодежная, ул. Купинская);

17.02.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Толстовка

17.02.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Сретенка

17.02.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Новокиевка

17.02.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Никольское

17.02.2026 года с 09-00 до 12-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Григорьевка

17.02.2026 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Купино (ул. Дальняя, ул. Овражная, ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Молодёжная);

17.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

г. Чапаевск:

ул. Солдатская, ул. Текстильщиков, ул. Победы;

17.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Алимовка

17.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Средняя Орлянка

17.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Верхняя Орлянка

18.02.2026 с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Георгиевка (ул. Украинская);

18.02.2026 года с 12-00 до 14-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Георгиевка (ул. Октябрьская, ул. Лесная);

18.02.2026 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Кинельский район:

с. Парфеновка (ул. Речная, ул. Заречная, ул. Набережная, ул. Кооперативная);

18.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Новое Мансуркино

18.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Сосновка

18.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Новый Аманак

18.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Старый Аманак

18.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

п. Сапожниковский

18.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Первомайск

18.02.2026 года с 8-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Мочалеевка

18.02.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Заплавное (ул. Любимовка, ул. Чернонебовка);

18.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район,

с. Подстепки (ул. Полевая, ул. Приволжская, ул. Маршала Жукова, ул. Саратовская, ул. Желанная, ул. Нагорная, ул. Дружбы, ул. Сказочная, ул. Рябиновая, ул. Светлая, ул. Заволжская, ул. Энтузиастов, ул. Березовая, ул. Изумрудная, ул. Мира, ул. Цветная, ул. Луговая, ул. Дачная, ул. Строителей, ул. Родины, ул. Ягодная, ул. Тополиная, ул. Очарования, ул. Садовая, ул. Мирная, ул. Ольховая, ул. Солнечная, ул. Специалистов, пер. Больничный, пер. Самарский, пер. Тюменский, пер. Свердловский, пер. Донецкий, пер. Ясный, пр. Серебряный, въезд 6-й дачный);

18.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Луначарский (ул. Школьная, ул. Набережная, ул. Советская, ул. Пролетарская, ул. Строителей, ул. Береговая, ул. Садоводов, ул. Юбилейная, ул. Зеленостроевская, ул. Раздольная, ул. Северная, ул. Зеленая, ул. Ветеранов, ул. Производственная);

18.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Шабановка

18.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Мулловка

18.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Булькуновка

18.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Елховский район:

с. Елховка

18.02.2026 года 11-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Убейкино

18.02.2026 года 11-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Пригорки

18.02.2026 года 11-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с.Ст.Шунгут

18.02.2026 года 11-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Н.Шунгут

18.02.2026 года 11-00 до 13-00 (местного времени):

Исаклинский район:

с. Н Якушкино

18.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Кириллинский (ул. Ведерниковых, ул. Долматовых, ул. Воробьевых, ул. Ганиных, ул. Горбачева, ул. Агафоновых, ул. Кузнецовых)

18.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

СДТ Зеленая Роща (ул. Рощинская)

18.02.2026 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Старая Бинарадка (ул. Больничная, ул. Лесная-2, ул. Набережная, ул. Садовая, ул. Советская, ул. Фрунзе).

18.02.2026 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Красноармейский район:

п. Вязовский (ул. Главная, ул. Шоссейная, ул. Зеленая, ул. Южная);

18.02.2026 года с 15-00 до 16-00 (местного времени):

Хворостянский район:

д. Гремячка

18.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красные Дубки

18.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Воротнее

18.02.2026 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Лагода

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.