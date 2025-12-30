16+
Энергетика ТЭК

"Россети" обеспечили увеличение мощности ведущему производителю продукции для металлургии

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ.
"Россети" завершили модернизацию открытого распределительного устройства 110 кВ на подстанции 220 кВ, расположенной в Оренбургской области. Реализация проекта позволила увеличить на 35 МВт объем выдаваемой мощности группе предприятий "Новотроицкого завода хромовых соединений" (АО "НЗХС"), одному из ведущих российских предприятий по переработке хромовой руды.

Фото: предоставлено ПАО "Россети"

В рамках работ энергетики выполнили на объекте замену ошиновки 110 кВ, предназначенной для выполнения соединений между высоковольтными аппаратами. Выполненные работы позволили увеличить пропускную способность линий 110 кВ, через которые осуществляется электроснабжение завода. Кроме того, в 2025 году на энергообъекте проведена частичная модернизация коммутационного оборудования 110-220 кВ, а также установлены новые микропроцессорные комплексы релейной защиты отечественного производства.

Дополнительная мощность необходима для развития новой производственной линии завода по выпуску металлического магния и кальция. Подстанция, установленной мощностью 400 МВА, является ключевым объектом энергоснабжения востока Оренбургской области. Она питает электроэнергией площадки химической и пищевой промышленности, металлургии и строительной отрасли.

