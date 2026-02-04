В Красноярском и Похвистневском районах временно отключат свет 5 и 6 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
05.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
ДНТ Крутогорки
05.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Молодежная, ул. Лесная-2);
05.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Набережная, ул. Советская);
05.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Лесной
05.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Сенная, ул. Киндяковская, ул. Ягодная, ул. Хлебная, ул. Озерная, ул. Некрасова, ул. Л.Толстого, ул. Торговая, ул. Школьная, ул. М. Горького, ул. Красноярская, ул. Висловская);
05.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Кротково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Озерная);
05.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Б.Раковка (ул. Комсомольская, ул. Южная);
05.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Новый Городок
06.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Б.Раковка (ул. Комсомольская, ул. Южная);
06.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Новый Городок
06.02.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):
Похвистневский район:
с. Кротково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Озерная);
06.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Молодежная, ул. Лесная-2);
06.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
с. Старая Бинарадка (ул. Набережная, ул. Советская, п. Лесной);
06.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
п. Лесной
06.02.2026 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Красноярский район:
д. Висловка (ул. Сенная, ул. Киндяковская, ул. Ягодная, ул. Хлебная, ул. Озерная, ул. Некрасова, ул. Л.Толстого, ул. Торговая, ул. Школьная, ул. М. Горького, ул. Красноярская, ул. Висловская);
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.
Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.