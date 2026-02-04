В Красноярском и Похвистневском районах временно отключат свет 5 и 6 февраля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

05.02.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

ДНТ Крутогорки

с. Старая Бинарадка (ул. Молодежная, ул. Лесная-2);

с. Старая Бинарадка (ул. Набережная, ул. Советская);

п. Лесной

д. Висловка (ул. Сенная, ул. Киндяковская, ул. Ягодная, ул. Хлебная, ул. Озерная, ул. Некрасова, ул. Л.Толстого, ул. Торговая, ул. Школьная, ул. М. Горького, ул. Красноярская, ул. Висловская);

с. Кротково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Озерная);

с. Б.Раковка (ул. Комсомольская, ул. Южная);

п. Новый Городок

п. Новый Городок

с. Кротково (ул. Молодежная, ул. Специалистов, ул. Мира, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Озерная);

с. Старая Бинарадка (ул. Молодежная, ул. Лесная-2);

с. Старая Бинарадка (ул. Набережная, ул. Советская, п. Лесной);

п. Лесной

д. Висловка (ул. Сенная, ул. Киндяковская, ул. Ягодная, ул. Хлебная, ул. Озерная, ул. Некрасова, ул. Л.Толстого, ул. Торговая, ул. Школьная, ул. М. Горького, ул. Красноярская, ул. Висловская);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.