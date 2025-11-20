Филиал ПАО "Россети" расчистил трассы 61 энерготранзита в Самарской области

Филиал ПАО "Россети" — МЭС Волги освободил от древесно-кустарниковой растительности более 478 гектаров просек вдоль трасс 61 линии электропередачи 220-500 кВ в Самарской области. Эта мера направлена на предотвращение технологических нарушений, которые могут возникнуть из-за падения деревьев на провода в условиях неблагоприятной погоды. От бесперебойной работы данных ЛЭП зависит электроснабжение Самары, Тольятти и соседних населенных пунктов, где в общей сложности проживают порядка 2 млн человек.
Многие ЛЭП в регионе проходят по лесным массивам. Деревья, растущие в непосредственной близости от проводов, могут повредить электросетевую инфраструктуру, а также стать причиной распространения природных пожаров. Поэтому своевременная расчистка трасс вдоль высоковольтных ЛЭП является одним из первостепенных условий обеспечения необходимого уровня надежности работы сетевого комплекса.
Наибольшие объемы работ выполнены на энерготранзитах, отходящих от крупных центров питания Самарской области и участвующих в выдаче мощности Жигулевской ГЭС, а также объектов генерации в других регионах — Заинской ГРЭС, Балаковской АЭС.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.