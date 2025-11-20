16+
Энергетика ТЭК

Филиал ПАО "Россети" расчистил трассы 61 энерготранзита в Самарской области

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Филиал ПАО "Россети" — МЭС Волги освободил от древесно-кустарниковой растительности более 478 гектаров просек вдоль трасс 61 линии электропередачи 220-500 кВ в Самарской области. Эта мера направлена на предотвращение технологических нарушений, которые могут возникнуть из-за падения деревьев на провода в условиях неблагоприятной погоды. От бесперебойной работы данных ЛЭП зависит электроснабжение Самары, Тольятти и соседних населенных пунктов, где в общей сложности проживают порядка 2 млн человек.

Фото: предоставлено ПАО "Россети"

Многие ЛЭП в регионе проходят по лесным массивам. Деревья, растущие в непосредственной близости от проводов, могут повредить электросетевую инфраструктуру, а также стать причиной распространения природных пожаров. Поэтому своевременная расчистка трасс вдоль высоковольтных ЛЭП является одним из первостепенных условий обеспечения необходимого уровня надежности работы сетевого комплекса.

Наибольшие объемы работ выполнены на энерготранзитах, отходящих от крупных центров питания Самарской области и участвующих в выдаче мощности Жигулевской ГЭС, а также объектов генерации в других регионах — Заинской ГРЭС, Балаковской АЭС.

