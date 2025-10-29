Стало известно, где отключат свет с 30 октября по 1 ноября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

30.10.2025 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Подгоры (ул. Кавалеров Славы, ул. Ленинская)

30.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Бахилово

30.10.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка (ул. Лесная, ул. Пионерская)

30.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Хрящевка (ул. Рабочая, ул. Ленина, переулок Молодежный)

30.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Жигулевск:

мкр. Александровское поле (ул. Кольцова, ул. Краевая, ул. Полтавская, ул. Сызранская, ул. Ульянова, ул. Чернышевского)

30.10.25 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Безенчукский район:

с. Преполовенка

31.10.25 года с 09-30 до 16-30 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук

31.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Жигулевск:

мкр. Александровское поле (ул. Крупской, ул. Куйбышева, ул. Кутузова, ул. Льва Толстого, СНТ "Крона", СНТ "Рубин", ул. Советская)

31.10.2025 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Новинки (ул. Центральная)

31.10.2025 года с 09-30 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Жигули (ул. Степана Разина)

31.10.2025 года с 09-00 до 17-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Александровка (ул. Лесная, ул. Пионерская)

31.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Полевая)

01.11.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

г. о. Жигулевск:

мкр. Александровское поле (ул. Крылова, ул. Куйбышева, ул. Молодогвардейская, ул. Рабочая, ул. Тургенева, ул. Чапаева)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.