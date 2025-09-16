Энергетики сообщили о плановых отключениях в Сызранском, Кошкинском и Борском районах на октябрь

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная);

02.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная);

03.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная);

06.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная);

07.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная);

08.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей (ул. Центральная);

09.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей

10.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей

13.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей

13.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Малое Алдаркино

13.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Красная Зорька

13.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Лесной

14.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Малое Алдаркино

14.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Лесной

14.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Красная Зорька

14.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Новый Ризадей

15.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

16.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Подсолнечное

16.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Васильевка

16.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

17.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

с. Подсолнечное

17.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Борский район:

п. Васильевка

17.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

20.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

21.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

22.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

23.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

24.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

27.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

27.10.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Городок (ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Садовая)

27.10.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Большая Константиновка (ул. Озерная, ул. Центральная);

27.10.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

д. Моисеевка (ул. Центральная, ул. Школьная);

27.10.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Кошкинский район:

с. Новый Колмаюр (ул. Речная, ул. Больничная, ул. Новая, ул. Пожарная, ул. Школьная);

28.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

29.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

30.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

31.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.