Энергетики сообщили о плановых отключениях в Сызранском, Кошкинском и Борском районах на октябрь

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:
01.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная);
02.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная);
03.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная);
06.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная);
07.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная);
08.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей (ул. Центральная);
09.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей
10.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей
13.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей
13.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Малое Алдаркино
13.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
п. Красная Зорька
13.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
п. Лесной
14.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Малое Алдаркино
14.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
п. Лесной
14.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
п. Красная Зорька
14.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
с. Новый Ризадей
15.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. ДЭУ-48
16.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Подсолнечное
16.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
п. Васильевка
16.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. ДЭУ-48
17.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
с. Подсолнечное
17.10.2025 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):
Борский район:
п. Васильевка
17.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. ДЭУ-48
20.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. ДЭУ-48
21.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. ДЭУ-48
22.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. ДЭУ-48
23.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. ДЭУ-48
24.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. ДЭУ-48
27.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. ДЭУ-48
27.10.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Городок (ул. Молодежная, ул. Полевая, ул. Садовая)
27.10.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Большая Константиновка (ул. Озерная, ул. Центральная);
27.10.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
д. Моисеевка (ул. Центральная, ул. Школьная);
27.10.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):
Кошкинский район:
с. Новый Колмаюр (ул. Речная, ул. Больничная, ул. Новая, ул. Пожарная, ул. Школьная);
28.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. ДЭУ-48
29.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. ДЭУ-48
30.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. ДЭУ-48
31.10.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):
Сызранский район:
п. ДЭУ-48
В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.