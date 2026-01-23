В четырех районах области временно отключат свет с 26 по 28 января

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

26.01.2026 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Мира);

26.01.2026 года с 08-00 до 17-00 (местного времени):

Похвистневский район:

с. Кротково (ул. Комсомольская, пер. Пионерский, ул. Центральная, ул. Ленина, ул. Озерная);

26.01.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Шаровка

26.01.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Славкино

26.01.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красный Городок

26.01.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

х. Вольница

26.01.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Покровское

26.01.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Лесозавод

26.01.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горьковский (ул. Яблоневая)

26.01.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Шилан (ул. Восточная, ул. Мира, ул. Солнечная);

26.01.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Сенная, ул. Киндяковская, ул. Ягодная, ул. Хлебная, ул. Озерная, ул. Некрасова, ул. Л.Толстого, ул. Торговая, ул. Школьная, ул. М.Горького).

26.01.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кондурчинский (ул. Сосновая, ул. Кленовая, ул. Рабочая, ул. Кленовая, ул. Новая, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. Радужная, ул. Солнечная, ул. Зеленая).

27.01.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Горьковский (ул. Яблоневая);

27.01.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Шаровка

27.01.2026 года с 10-00 до 12-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Славкино

27.01.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Шилан (ул. Восточная, ул. Мира, ул. Солнечная);

27.01.2026 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Сенная, ул. Киндяковская, ул. Ягодная, ул. Хлебная, ул. Озерная, ул. Некрасова, ул. Л.Толстого, ул. Торговая, ул. Школьная, ул. М.Горького);

27.01.2026 года с 09-30 до 16-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Кондурчинский (ул. Сосновая, ул. Кленовая, ул. Рабочая, ул. Кленовая, ул. Новая, ул. Лесная, ул. Шоссейная, ул. Радужная, ул. Солнечная, ул. Зеленая);

27.01.2026 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

д. Висловка (ул. Сенная, ул. Киндяковская, ул. Ягодная, ул. Хлебная, ул. Озерная, ул. Некрасова, ул. Л.Толстого, ул. Торговая, ул. Школьная, ул. М.Горького);

28.01.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Шаровка

28.01.2026 года с 12-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Славкино

28.01.2026 года с 11-30 до 19-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Городцовка (ул. Калиновая, ул. Янтарная, ул. Радужная, ул. Лучистая, проезд Луговой);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.