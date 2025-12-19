В пяти районах области временно отключат свет с 22 по 24 декабря

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

22.12.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

п. Светлодольск (ул. Школьная, ул. Ленина, ул. Южная, ул. Пионерская, ул. Гагарина).

22.12.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Сергиевск (ул. Северная, ул. Чапаева).

22.12.2025 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Красноармейский район:

с. Дергачи (ул. Красотка, ул. Набережная)

22.12.2025 года с 11-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Спасское (ул. Галактионовская)

22.12.2025 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Приволжский район:

с. Приволжье (ул. Октябрьская, ул. Школьная, ул. Пионерская, ул. Юбилейная, ул. Восточная, ул. Набережная, ул. Ноябрьский Квартал)

22.12.2025 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Мусорка (ул. Молодежная, ул. Спортивная, ул. Лесная, ул. Аптечная, ул. Почтовая, ул. Фрунзе, ул. Партизанская, ул. Лапшова, ул. Первомайская, ул. Озерная, ул. Полевая, ул. Центральная, ул. Есенина, ул. Жданова, ул. Тополиная, ул. Садовая, ул. Строителей);

22.12.2025 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ермаково (Ул. Жигулевская, ул. Набережная, ул. Овражная, ул. Тольяттинская, ул. Центральная, ул. Шоколадная, ул. Яблоневая);

22.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (проезд 1-й Алексеевский);

22.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Молодежная, ул. Целинная, ул. Славянская, ул. Грачева, ул. Рабочая, Пер. Звонкий, пер. Веселый);

23.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Цветочная, ул. Грачева, ул. Приморская);

23.12.2025 года с 09-00 до 18-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Ворошилова, ул. Кооперативная, ул. Красноармейская, ул. Полевая, ул. Подборненская, ул. Волжская, ул. Пионерская, ул. Комсомольская, ул. Колхозная, ул. Степана Разина, ул. Степная, ул. Изумрудная, ул. Луговая, ул. Солнечная, ул. Мира, ул. Набережная, ул. Космонавтов, ул. Зеленая, ул. Родины, ул. Березовская, ул. Чкалова, ул. Первомайская, ул. Дачная, ул. Садовое Кольцо, переулки Северный, ул. Заречный, ул. Рябиновый, ул. Ясный, ул. Тенистый, ул. Карьерный, ул. Уютный, ул. Спокойный, пер. 1-й Восточный, пер. Белокаменный, въезд Дачный);

24.12.2025 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Подстепки (ул. Полевая, ул. Подборненская, ул. Волжская, ул. Чкалова, ул. 40 лет победы, ул. Юбилейная, ул. Набережная, ул. Мира, ул. Речная, проезд Майский, проезд Больничный, пер. Коммунальный, пер. Юбилейный; ЖСК "Степной");

24.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Юбилейная, ул. Славянская-Левобережная, пер. Звонкий);

24.12.2025 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ягодное (ул. Северная, ул. Волжская, ул. Ново-Полевая, ул. Грачева, ул. Березовая, ул. Заречная, ул. Космическая, ул. Планетная, проезд Добрый);

24.12.2025 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Солнечная, ул. Мирогородская, ул. Дружбы, ул. Зеленодольская, ул. Раздольная, ул. Долинная, ул. Крутогорская, ул. Лиственная, ул. Просторная, ул. Тенистая, ул. Хвойная, ул. Холмистая).

24.12.2025 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

СНТ Березовая Грива

24.12.2025 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (ул. Земляничная, ул. Веселая, ул. Альпийская, ул. Лазурная, ул. Дивная, ул. Прибрежная, ул. Березовая, ул. Сосновая, ул. Подлесная, ул. Приозерная).

24.12.2025 года с 11-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

Новые Дачи Булгари парк (ул. Цветочная).

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.