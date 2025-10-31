"Т Плюс" презентовала книгу о вкладе энергетиков страны в Великую Победу

Компания "Т Плюс" презентовала книгу "ЭнергоАрмия", изданную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в Самарском областном художественном музее, гостями мероприятия стали ветераны отрасли и учащиеся Строительно-энергетического колледжа имени П. Мачнева.
Гости презентации смогли пообщаться с автором "ЭнергоАрмии" — кандидатом психологических наук, историком самарской энергетики Владимиром Громовым. Он рассказал о становлении и развитии отрасли в Самарской области, а также сообщил интересные, ранее не известные сведения о непростой работе энергетиков в годы Великой Отечественной войны. В свою очередь, о современном состоянии региональной энергосистемы рассказал технический директор — главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.
В завершение мероприятия всем участникам вручили книгу с автографом автора.
Последние комментарии
А все же аудит надо провести.
Аукцион по продаже 50% ООО "ГЭС-2" перенесен на 19 сентября
ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.
Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)
СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.