"Т Плюс" презентовала книгу о вкладе энергетиков страны в Великую Победу

Компания "Т Плюс" презентовала книгу "ЭнергоАрмия", изданную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в Самарском областном художественном музее, гостями мероприятия стали ветераны отрасли и учащиеся Строительно-энергетического колледжа имени П. Мачнева.

Гости презентации смогли пообщаться с автором "ЭнергоАрмии" — кандидатом психологических наук, историком самарской энергетики Владимиром Громовым. Он рассказал о становлении и развитии отрасли в Самарской области, а также сообщил интересные, ранее не известные сведения о непростой работе энергетиков в годы Великой Отечественной войны. В свою очередь, о современном состоянии региональной энергосистемы рассказал технический директор — главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

В завершение мероприятия всем участникам вручили книгу с автографом автора.