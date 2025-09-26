Стало известно, где отключат свет 28 и 29 сентября

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

28.09.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

п. Менжинский;

28.09.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Ставропольский район:

с. Ташёлка (ул. Набережная, ул. Менжинского);

29.09.2025 года с 10-00 до 16-30 (местного времени):

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Чапаева)

29.09.2025 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Жигулевск:

мкр. Александровское Поле (СНТ Солнышко, СНТ Ветеран, СНТ Водник-2, СНТ Медик);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.