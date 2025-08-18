Энергетики сообщили о плановых отключениях света на сентябрь

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" плановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

01.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район:

с. Усинское (ул. Советская, ул. Ленина, ул. Гагарина).

01.09.2025 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Большеглушицкий район:

п. Фрунзенский (ул. Производственная)

01.09.2025 года с 08-00 до 17-00 местного времени

г. Чапаевск

ул. А. Толстого

01.09.2025 года с 09-00 до 17-00 местного времени

Хворостянский район:

с. Хворостянка (ул. Плясункова)

01.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени.

Красноармейский район:

п. Ленинский ООО"Сергиевское"(фермы)

02.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Красноармейский район:

п. Ленинский ООО"Сергиевское"(зерноток, мастерские)

02.09.2025 года с 10-00 до 14-00 местного времени

Безенчукский район:

с. Потуловка

02.09.2025 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ул. Молодёжная)

02.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район:

с. Усинское (ул. Советская, ул. Московская).

02.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Гвардейцы (ул. Заречная д. 63-120)

02.09.2025 с 9-00 до 16-00 местного времени

Шенталинский район:

с. Ст. Суркино

02.09.2025 с 9-00 до 16-00 местного времени

Шенталинский район:

п. Нов. Поле

02.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Шенталинский район:

с. Баландаево

02.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Шенталинский район:

с. Афонькино

02.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Шенталинский район:

Под. Андреевка

02.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Шенталинский район:

с. Салейкино

02.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Шенталинский район:

с. Киргизовка

02.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Шенталинский район:

с. Денискино

02.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Шенталинский район:

с. Нагорное

02.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Шенталинский район:

с. Аксаково

02.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Шенталинский район:

с. Четырла

02.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Шенталинский район:

с. Кр. Яр

03.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Шенталинский район:

с. Каменка

03.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Шенталинский район:

с. Карабикулово

03.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Шенталинский район:

с. Н. Кувак

03.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Шенталинский район:

с. С. Шарла

03.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Шенталинский район:

с. Алтунино

03.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Шенталинский район:

с. Денискино

03.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Шенталинский район:

с. Разъезд Денискино

03.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Шенталинский район:

с. Тат. Абдикеево

03.09.2025 с 9-00 до 16-00 местного времени

Шенталинский район:

с. Вязовка

03.09.2025 с 9-00 до 16-00 местного времени

Шенталинский район:

с. Сенькино

03.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Гвардейцы (ул. Заречная д. 63-120)

03.09.2025 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район:

пос. Луначарский (ул. Мира, ул. Школьная, ул. Заводская, ул. Северная, ул. Набережная,

ул. Строителей, ул. Производственная, ул. Советская).

03.09.2025 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ул. Самарская, ул. Чапаевская)

03.09.2025 года с 09-00 до 11-00 местного времени

Безенчукский район:

с. Александровка

03.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени.

Красноармейский район:

п. Ленинский (ул. Шоссейная дом. 37,39,41,43,45)

03.09.2025 с 9-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район:

с. Орловка

04.09.2025 с 9-00 до 16-00 местного времени

Кошкинский район:

с. Орловка

04.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени.

Красноармейский район:

п. Медведевский, п. Колыбеловка

04.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Шенталинский район:

с. Ст. Афонькино

04.09.2025 года с 09-00 до 11-00 местного времени

Безенчукский район:

п. г. т. Безенчук (ул. Садовая)

04.09.2025 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ул. Гагарина, ул. Крестьянская)

04.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

04.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Гвардейцы (ул. Заречная д. 63-120)

05.09.2025 года с 09-00 до 15-00 местного времени

Безенчукский район:

с. Калиновка

05.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Гвардейцы (ул. Заречная д. 63-120)

05.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район:

пос. Луначарский (ул. Мира, ул. Школьная, ул. Заводская, ул. Северная, ул. Набережная, ул. Строителей, ул. Производственная, ул. Советская).

05.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

05.09.2025 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (ул. Советская)

06.09.2025 года с 10:00 до 15:00 местного времени

Приволжский район:

с. Обшаровка (ул. Братства-Равенства, ул. Глотова, ул. Заводская, ул. Потапова, ул. Садовая, ул. Терешковой, ул. Элеваторная, ул. Школьная, ул. 8 Марта, ул. Рабочая, ул. Сиреневая, ул. Строителей, ул. Гагарина, ул. Комсомольская, ул. Суркова, ул. Хлебная, ул. Щорса)

08.09.2025 года с 09-00 до 15-00 местного времени

Безенчукский район:

с. Васильевка

08.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Гвардейцы (ул. Заречная д. 2-62)

08.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район:

пос. Менжинский (ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Рабочая, пер. Степной).

08.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

08.09.2025 года с 09-00 до 16-00 местного времени.

Большеглушицкий район:

с. Новопавловка (пер. Пушкинский, пер. Песочный, ул. Набережная)

08.09.2025 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Большечерниговский район:

п. Шумовский (ул. Советская, пер. Почтовый, ООО "Юмилайм, ООО "РН-Энерго")

08.09.09.12.2025.2025 года с 10-00 до 16-00 местного времени

Пестравский район:

с. Овсянка

08.09.2025 года с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район:

с. Хилково

08.09.2025 с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район:

с. Малиновка

08.09.2025 с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район:

с. Вулкан

09.09.2025 с 9-00 до 16-00 местного времени

Красноярский район:

с. Хилково

09.09.2025 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Большечерниговский район:

п. Шумовский (ул. Советская, пер. Почтовый, ООО "Юмилайм, ООО "РН-Энерго")

09.09.2025 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Большеглушицкий район:

п. Фрунзенский (ул. Ново-Садовая)

09.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

09.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район:

пос. Менжинский (ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Рабочая).

09.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Гвардейцы (ул. Заречная д. 63-120)

09.09.2025 с 9-00 до 16-00 местного времени

Клявлинский район:

с. Клявлино

09.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Челно-Вершинский район:

с. Кр. Багана

09.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Челно-Вершинский район:

с. Н. Эштебенькино

09.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Челно-Вершинский район:

с. Ст. Эштебенькино

10.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Челно-Вершинский район:

с. Н. Таяба

10.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Челно-Вершинский район:

с. Каменный Брод

10.09.2025 с 9-00 до 16-00 местного времени

Клявлинский район:

с. Клявлино

10.09.2025 года с 09-00 до 15-00 местного времени

Безенчукский район:

с. Песочное (ул. Советская)

10.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Гвардейцы (ул. Тамборская)

10.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

10.09.2025 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Большеглушицкий район:

с. Ледяйка (ул. Набережная, ул. Молодёжная, ул. Центральная)

10.09.2025 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Большечерниговский район:

п. Шумовский (ул. Советская, пер. Почтовый)

10.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени.

Красноармейский район:

п. Братский, п Новопавловка

11.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Красноармейский район:

с. Каменный Брод (ул. Крестьянская (2-34,1-21), ул. Речная (1-8), ул. Набережная (1-17,2-24), ул. Центральная (2-22,1-11), ул. Сладкая (2-14,1-11), ул. Лесная (24-28),)

11.09.2025 с 9-00 до 16-00 местного времени

Клявлинский район:

с. Клявлино

11.09.2025 с 9-00 до 16-00 местного времени

Клявлинский район:

с. Пронино

11.09.2025 с 9-00 до 16-00 местного времени

Клявлинский район:

с. Чигмалиновка

11.09.2025 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Большечерниговский район:

п. Шумовский (ул. Советская, пер. Почтовый)

11.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

11.09.2025 года с 10-00 до 15-00 местного времени

Приволжский район:

с. Бестужевка (пер. Волжский, пер. МТС, ул. Победы, ул. Елизарова, пер. Набережный, ул. Полевая, ул. Славы, ул. Зеленая, ул. Новая, ул. Рабочая, ул. Школьная, ул. Луговая, ул. Овражная, ул. Рыбацкая)

11.09.2025 года с 10-00 до 15-00 местного времени

Приволжский район:

с Тростянка (ул. Молодежная, пер. МТС, ул. Победы, ул. Елизарова, пер. Набережный, ул. Полевая, ул. Славы, ул. Речная, ул. Степная)

11.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Покровка (ул. Заречная д. 63-120)

15.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Березняки

с. Соколовка

с. Подгорное (ул. Центральная д. 1-24)

15.09.2025 с 9-00 до 16-00 местного времени

Клявлинский район:

с. Клявлино

15.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

15.09.2025 с 9-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район:

с. Кармало-Аделяково

15.09.2025 с 9-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район:

п. Первомайский

15.09.2025 с 9-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район:

с. Ендурайкино

15.09.2025 с 9-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район:

с. Ст. Якушкино

15.09.2025 с 9-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район:

с.Захаркино

16.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

16.09.2025 года с 10-00 до 15-00 местного времени

Приволжский район:

с. Гаркино (ул. Варламова)

16.09.2025 года с 10-00 до 15-00 местного времени

Приволжский район:

с. Золотая Гора (ул. Долотова)

16.09.2025 года с 10-00 до 15-00 местного времени

Приволжский район:

с. Нижнепечерское (ул. Липовая, ул. Сельская, ул. Мирная, ул. Набережная, ул. Овражная)

16.09.2025 года с 09-00 до 15-00 местного времени

Безенчукский район:

д. Дмитриевка

16.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Березняки

с. Соколовка

с. Подгорное (ул. Центральная д. 1-24)

16.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район:

пос. Менжинский

16.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Менжинского, ул. Набережная).

16.09.2025 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Ст. Заруднева, Рабочая, Первомайская, Мельничная, Мичурина, Кооперативная, С. Шереметьевой, Попова, Зеленая, Ново-Московская, Больничная, пр. Ленина, ООО "Юг Поволжья")

16.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Красноармейский район:

п. Ленинский

16.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Павловка

16.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Вязовка

16.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Константиновка

16.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Мордвинка

16.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Шабановка

16.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Федоровка

16.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Стрела

16.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Кошкинский район:

с. Александровка

16.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Елховое Озеро

16.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Кр. Поселение

16.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Солонцовка

16.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Заблоцкое

17.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Кубань-Озеро

17.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Идея

17.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Елховка

17.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Горностаевка

17.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Тукшум

17.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Кругловка

17.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Пролейка

17.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Борма

17.09.2025 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Ст. Заруднева, Рабочая, Первомайская, Мельничная, Мичурина, Кооперативная, С. Шереметьевой, Попова, Зеленая, Ново-Московская, Больничная, пр. Ленина, ООО "Юг Поволжья")

17.09.2025 года с 10-00 до 13-00 местного времени

Пестравский район:

с. Крюково

17.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район:

с. Ташелка (ул. Менжинского, ул. Набережная).

17.09.2025 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Большеглушицкий район:

п Верхнедольск (ул. Молодёжная, ул. Рабочая, ул. Озёрная, ул. Центральная)

17.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Березняки

с. Соколовка

с. Подгорное (ул. Центральная д. 1-24)

17.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

18.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

18.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Березняки

с. Соколовка

с. Подгорное (ул. Центральная д. 1-24)

18.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район:

с. Нижнее Санчелеево (ул. Бузыцкова, ул. Советская, ул. Вишнёвая).

18.09.2025 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Ст. Заруднева, Рабочая, Первомайская, Мельничная, Мичурина, Кооперативная, С. Шереметьевой, Попова, Зеленая, Ново-Московская, Больничная, пр. Ленина, ООО "Юг Поволжья")

19.09.2025 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Большечерниговский район:

с. Августовка (ул. Ст. Заруднева, Рабочая, Первомайская, Мельничная, Мичурина, Кооперативная, С. Шереметьевой, Попова, Зеленая, Ново-Московская, Больничная, пр. Ленина, ООО "Юг Поволжья")

19.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Сухие Аврали

19.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Мулловка

19.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Елховка

19.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Сызранский район:

п. ДЭУ-48

19.09.2025 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Большеглушицкий район:

п. Коммунар (ул. Верхняя, ул. Центральная)

22.09.2025 года с 10-00 до 15-00 местного времени

Хворостянский район:

с. Новотулка (ул. Советская, ул. Льва Толстова, ул. Заречная, ул. Набережная)

22.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Березняки

п. Новый Кутулук (ул. Строителей)

22.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Красноармейский район:

п. Медведевский

23.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Красноармейский район:

с. Красноармейское (пер. Молодёжный (дом 1-12), ул. Ленина (дом 23-33,22-30) ул. Зелёная (дом.2-8,1-5), пл. Центральная (дом. 1-19,4-22), ул. Ульяновская (дом 1-27,2-24), ул. Калинина (дом 1-75,2-76), ул. Октябрьская (дом 30-120,17-43), ул. Максима Горького (дом 1-11,2-12), ул. Шоссейная (дом 36-52,29-67,2-26), ул. Дальняя (дом1-17) ул. Луговая (дом 1-9,2-6), ул. Степная (дом1-15,2-8), ул. Строителей (дом 1-27,2-34), ул. Новая (дом 4-10,3-7), ул. Лесная (дом 1-13,2-20) ул. Больничный тупик (дом1-4), ул. Речная (1-7) Газовая АЗС, АЗС "Премиум", здание редакции, Красноармейское ДЭУ, Красноармейская ЦРБ, ЛЭП 500, Красноармейский РДК, Районная администрация, Нар. суд, Полиция, ПСЧ 126, Ветлечебница, АО "СТИКС", аптека "Имплозия", Красноармейская начальная школа, Центр "Гармония", Комплексный центр соц. обслуживания населения, медсклады.)

23.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Елховский район:

с. Теплый Стан

23.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Борский район:

с. Березняки

п. Новый Кутулук (ул. Строителей)

23.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район:

пос. Луначарский (ул. Мира, ул. Школьная, ул. Заводская, ул. Северная, ул. Набережная, ул. Строителей, ул. Производственная, ул. Советская).

23.09.2025 года с 09-00 до 16-00 местного времени

Большечерниговский район:

с. Украинка (ННК "Самаранефтегаз")

24.09.2025 года с 10-00 до 15-00 местного времени

Хворостянский район:

п. Масленниково (ул. Мелиораторов, ул. Степная, ул. Пионерская, ул. Комсомольская, ул. Лесная, ул. Садовая, ул. Центральная, ул. Полевая, ул. Рабочая)

п. Тополек (ул. Рабочая, ул. Полевая, ул. Степная, ул. Центральная)

24.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Красноармейский район:

п. Медведевский

25.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Красноармейский район:

с. Красноармейское (ул. Дальняя дом 1-17, ул. Луговая дом 1-9,2-6, ул. Степная дом 1-15,2-8)

25.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район:

с. Черновка

25.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Сергиевский район:

с. Б. Чесноковка

25.09.2025 с 10-00 до 16-00 местного времени

Ставропольский район:

пос. Луначарский (ул. Мира, ул. Школьная, ул. Заводская, ул. Северная, ул. Набережная, ул. Строителей, ул. Производственная, ул. Советская).

29.09.2025 года с 10-00 до 17-00 местного времени

Красноармейский район:

п. Бутковский, п. Софинский

29.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Красноярский район:

с. Б. Каменка

29.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Красноярский район:

п. Орешенка

30.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Красноярский район:

п. Тихие Зори

30.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Красноярский район:

п. Васильевка

30.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Красноярский район:

с. Соколинка

30.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Красноярский район:

п. Песчановка

30.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Красноярский район:

п. Грачевка

30.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Красноярский район:

п. Студеный

30.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Красноярский район:

с. Раевка

30.09.2025 с 10-00 до 13-00 местного времени

Красноярский район:

с. Труд

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети. Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.