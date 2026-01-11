Зимник "Шелехметь – Белые домики" функционирует в штатном режиме

Автозимник "Шелехметь – Белые домики" функционирует в штатном режиме и открыт для проезда.
Состояние дороги — на постоянном контроле дорожных служб.
"Мы фиксируем информацию о сложностях на маршруте. Автозимник — это трасса естественного промерзания, и ее состояние напрямую зависит от погодных факторов и интенсивности движения. Рекомендуем всем, кто не обладает необходимым опытом и специально подготовленным транспортом, воспользоваться безопасной альтернативой — регулярными рейсами судов на воздушной подушке по маршруту "Самара — Рождествено", — отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.
Напоминаем, движение по временной дороге рекомендовано только для транспорта, полностью подготовленного к зиме:
- используйте автомобиль с полным приводом (4WD), повышенной проходимостью и зимней резиной
- перед поездкой убедитесь в наличии буксировочного троса, лопаты и полного заряда средств связи
- соблюдайте безопасный скоростной режим, избегайте резких маневров и остановок на сложных участках.
Возможно, переправа судами на воздушной подушке по маршруту "Самара — Рождествено" будет более безопасным и комфортным способом добраться до пункта назначения.
Последние комментарии
