Самарец, державший 68 дней оборону у Гришино, получит премию имени Тиграна Кеосаяна

Участник СВО из Самары Сергей Ярашев, удостоенный "Золотой Звезды" Героя РФ, получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом в своем Telegram-канале сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Восьмая премия имени Тиграна уходит этому бойцу вместе с нашими с Тиграном поклонами", — написала она.

Напомним, в невероятно тяжелых условиях близ населенного пункта Гришино Сергей Ярашев на протяжении 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции. Все это время боец подвергался постоянным атакам со стороны ВСУ.

Ситуация осложнялась тем, что бойцы ВС РФ долгое время не могли пробиться к позиции Ярашева. Боеприпасы и провизию ему сбрасывали с коптеров. Несмотря на колоссальное давление и ограниченные ресурсы, сержант выполнил поставленную задачу до конца.

После тяжелого ранения Сергея Ярашева эвакуировали с поля боя. Сейчас он находится в госпитале, где получает всю необходимую медицинскую помощь.

Маргарита Симоньян учредила премию имени покойного супруга в начале февраля. Первыми ее получили воспитательницы из оренбургского Бугуруслана Лия Галеева и Людмила Платонова, которые, рискуя жизнью, защитили детей от маньяка с ножом.