Еще один боец из Тольятти удостоен звания Героя России

ТОЛЬЯТТИ. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Еще один боец 3-й бригады специального назначения удостоен высшей государственной награды — звания Героя Российской Федерации, сообщил глава Тольятти Илья Сухих.

"Знак особого отличия "Золотая Звезда" вручен разведчику-оператору отделения БПЛА с позывным "Сазан". С июля 2023 г. боец принимает непосредственное участие в специальной военной операции. С первых дней службы в бригаде проявляет высокие профессиональные навыки, с готовностью выполняет самые сложные и опасные задачи, — написал мэр в своем Telegram-канале. — Находясь на передовой, боец четырежды получал ранения, но после излечения всегда возвращается в строй. Тем самым "Сазан" всякий раз личным примером показывает боевым товарищам, что значит мужество, стойкость и верность воинскому долгу, и продолжает вдохновлять сослуживцев вместе снова и снова идти в бой".

За время участия в СВО тольяттинец, лично управляя FPV-дронами, уничтожил свыше 50 единиц военной техники ВСУ, в том числе 9 танков, 12 БТР, 22 БМП, 15 расчетов огневого поражения, 5 расчетов БПЛА, а также живую силу противника. Кроме того, благодаря профессиональной боевой работе разведчика-оператора было обеспечено освобождение трех населенных пунктов. И, конечно, самое ценное — это спасенные жизни бойцов бригады. 

