Жителей Самарской области приглашают вступить в мобилизационный резерв

В Самарской области формируется мобилизационный резерв для защиты критически важной инфраструктуры региона. Участники резерва проходят обучение и сборы продолжительностью до двух месяцев, с сохранением постоянного места работы и зарплаты.
На период сборов резервистам обеспечивается: бесплатное трехразовое питание, обмундирование, медобслуживание, бесплатный проезд к месту проведения сборов и обратно, денежная компенсация за наем жилья.
Кроме того, для заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве в Самарской области предусмотрена единовременная выплата 100 тыс. рублей.
Требования к кандидатам в состав мобилизационного людского резерва.
По здоровью:
— быть годными к военной службе (категория А, Б и В);
— пройти психологический отбор.
По возрасту:
— до 52 лет — для прапорщиков, сержантов и солдат;
— до 57 лет — для младших офицеров;
— до 62 лет — для старших офицеров.
По образованию:
— минимум 9 классов (не ниже основного общего).
"Резервисты будут проходить службу в своем регионе и не подлежат отправке в зону СВО или заграницу. Спектр их задач не ограничивается подавлением БПЛА. Резервисты также могут привлекаться к противодиверсионным мероприятиям или патрулировать местность, прилегающую к объектам критической инфраструктуры", — сообщили в военном комиссариате Самарской области.
