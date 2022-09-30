Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Самарский коллекционер Андрей Болдырев занялся сбором средств и предметов первой необходимости для 15-й гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригады, которая базируется в поселке Рощинский под Самарой.

Поддержку вооруженных сил Болдырев начал еще в середине августа, когда вместе с двумя священниками посетил несколько бригад в воинских частях, расположенных в Самарской и Оренбургской областях.

"С двумя священниками посетили семь бригад в Самарской и Оренбургской области. Привезли и показали им ташлинскую икону "Избавительница от бед". Для меня в целом было интересно, как люди к этому относятся, есть ли среди военнослужащих православные и сколько их. В частях, где были священники, отношение к вере особенное. В одной из таких однажды заметил, что женщина прикладывала к иконе телефон с фотографией своего брата в форме. Заинтересовала святыня и мусульман, которые спрашивали, как правильно прикоснуться к ней", — вспоминает Андрей Болдырев.

Волонтер снял об этой поездке фильм "Современное военное священство", который доступен на его ютуб-канале.

А 20 сентября самарский волонтер начал первый сбор средств на гуманитарную помощь 15-й гвардейской отдельной мотострелковой Александрийской бригаде. Соответствующий пост Болдырев опубликовал на своей странице в "Вконтакте".

"В первую очередь требовалось термобелье, трусы и носки. У людей такие запросы вызвали возмущение. Якобы Минобороны не может обеспечить военных такими вещами. Но нужно понимать, что ведомство решает проблемы в глобальном смысле. Для такого аппарата эти проблемы незначительны. С другой стороны, это влияет на состояние и работоспособность солдата. А теперь представьте, сейчас в зоне боевых действий много грязи и сыро. В окопе военнослужащий может промокнуть. Что ему делать? При этом обычно выдается на год только шесть пар носков, а какие-то личные вещи вовсе могут быть утеряны", — уточняет волонтер.

Также в список для сборов вошли батарейки, шоколадные батончики, чай, кофе, салфетки, газовые баллоны и предметы личной гигиены. Со сбором Андрею Болдыреву помогали местные жители, соседи, знакомые и студенты колледжа имени Ляпиной.

За два дня волонтер собрал порядка 350 тыс. рублей. 22 сентября он повез вещи в ближний тыл Александрийской бригады на Украине.

"Многие помогли, одна бабушка вообще отдала 12 пар носков, которые связала своим внукам. Но за это время столкнулся и с проблемами. Например, люди не знают, как правильно помочь, или отправить средства. Кто-то переживает, что вещи не дойдут до наших ребят. Однажды девушка предложила помощь со сбором, но взамен просила представить документы с места или видеодоказательства. Но бумаги мне никто заполнять не станет — там каждый занят своим делом, — а к фото и видео прикреплена геолокация, по которой можно выследить координаты штаба и расположение солдат, что очень опасно. Поэтому я записал отдельное видео с полковником Назаренко в Доме офицеров", — объясняет Андрей Болдырев.

О своих впечатлениях после поездки он рассказывает с осторожностью: "Мне сказали, что привезти — я доставил. Да и дуракам полдела не показывают. В военных действиях я ничего не понимаю, поэтому делать какие-то выводы не буду".

Сейчас волонтер проводит второй сбор, который продлится до 15–17 октября. Среди необходимых солдатам вещей: квадрокоптеры "Mavic 3" и дополнительное оборудование к нему, удобная обувь, шапки, дождевики, спальные мешки, а также генератор для выработки электричества.

"Поднял вопрос о том, чтобы участники, которые внесли наибольший вклад в сбор, получили благодарственные письма от командования 2-й гвардейской общевойсковой армии", — рассказал он.

Желающие принять участие в сборе могут перевести деньги на карту Андрея Болдырева: 5451 5200 2248 9629 (Сбербанк).