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Общество

Сбер и поисковый отряд "Победа" вернули имя пропавшего без вести солдата Великой Отечественной войны

САМАРА. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Общественном центре Сбера прошла церемония передачи солдатского медальона семье красноармейца Ильи Степановича Беляева. Уроженец Куйбышевской области более 85 лет числился пропавшим без вести. Личный опознавательный знак героя вручили внучатым племянникам Александру и Андрею Шалухиным.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Илья Беляев ушёл на фронт в апреле 1941 года. По данным ресурса Минобороны России "Память народа", Илья Степанович числился пропавшим без вести с августа 1941 года. Его останки были обнаружены этим летом на месте деревни Нижнее Пронино Ржевского района Тверской области поисковым отрядом "Победа", в числе которого были волонтёры Сбера, участники движения "Дорогами Победы". Из восьми найденных капсул медальонов прочитать удалось лишь три, установили два имени, одно из которых — Ильи Степановича.

Илья Ингман, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"Для команды Сбера очень ценно поддерживать инициативы, которые помогают семьям сохранить память о своих близких, солдатах Великой Отечественной войны. Вот уже почти 15 лет наши волонтёры вместе с поисковым отрядом "Победа" проходят километры по лесам и полям, чтобы вернуть героев из небытия. Передача солдатского медальона Ильи Беляева его внучатым племянникам, семье стала живым символом того, что связь поколений нерушима, а наш общий долг перед павшими — хранить их имена".

Сергей Карасев, заместитель главы городского округа Самара:

"Это знаковое событие. Вручение медальона семье павшего воина не только дань памяти, но и восстановление исторической справедливости, это знак того, что подвиги наших солдат не забыты и наша благодарность им остаётся неизменной. Илья Степанович Беляев, чьи останки нашли поисковики, погиб во время Ржевской наступательной операции. Она была апогеем Великой Отечественной войны, потери Красной армии составили более миллиона солдат и офицеров. Благодаря неимоверным усилиям красноармейцев, всего советского народа удалось "срезать" Ржевско-Вяземский выступ, откуда враги могли напрямую наступать на Москву и Ржев был освобожден".

Сбер реализует и другие инициативы, направленные на сохранение памяти о Великой Победе. Банк более 10 лет заботится о мемориале в подмосковном Щекутино, где в прошлом году впервые был зажжён Огонь Памяти, объединивший частицы из девяти городов-героев. Сбер выступает технологическим партнёром акции "Бессмертный полк онлайн", которая помогает сохранять память о подвиге героев через личные истории людей со всей страны. В том числе банк системно инвестирует средства в социальные и благотворительные проекты по всей стране, направленные на поддержку ветеранов и сохранение исторической памяти.

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