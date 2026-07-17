Новые профессии жителям Самарской области помогает получить нацпроект "Кадры"

Более 2000 жителей Самарской области с начала года приступили к обучению по национальному проекту "Кадры". Это обучение проводится по востребованным на рынке труда региона профессиям и бесплатно как для граждан, так и для работодателей.

Заявки подаются на портале "Работа России", а затем Кадровый центр "Работа России" Самарской области подключается к организации обучения.

"Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование доступно для определенных категорий граждан, — отметил директор Кадрового центра "Работа России" Самарской области Александр Митюхин. — Набор программ ежегодно меняется, потому что обучение проводится по востребованным профессиям. Популярны направления, связанные с программным продуктом 1С, работой с искусственным интеллектом, такие направления как специалист по эксплуатации мобильных робототехнических комплексов и беспилотных аппаратов, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, швея. Программы обучения разные, каждый может себе выбрать подходящую".



Центр дополнительного профессионального образования ООО "ТехноСофт" в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости" нацпроекта "Кадры" проводит обучение по программам: "Программист 1С", "Системный аналитик 1С: Бухгалтерия", "Системный аналитик 1С: Зарплата и управление персоналом", "Программист Python", "Специалист по работе с системами искусственного интеллекта" и другим. Длительностью обучения различна — можно пройти профессиональную переподготовку и получить новую профессию или повысить квалификацию.

"Все больше предприятий и организаций используют отечественное программное обеспечение, продукты фирмы "1С" и раньше были популярными, а сегодня, помимо бухгалтерии, их используют для управления и автоматизации процессов на предприятии, — прокомментировал директор ООО "ТехноСофт" Вячеслав Гинсбург. — Поэтому сейчас высокий спрос на специалистов, сопровождающих внедрение и использование программных продуктов 1С. Популярно направление по искусственному интеллекту, использование ИИ позволяет повысить производительность труда за счет автоматизации рутинных операций во всех сферах деятельности".

Программа "Системный аналитик 1С: Бухгалтерия" рассчитана на 256 часов. От системного аналитика требуется глубокое знание предметной области, в данном случае — бухгалтерского учета, и владение самой системой автоматизации "1С: Бухгалтерия 8". Эти две составляющие позволяют специалисту корректно ставить задачи разработчикам-программистам, модернизировать конфигурацию под нужды предприятия и эффективно сопровождать работу с продуктами "1С". Занятия проходят в малых группах, чтобы эффективнее осваивать практические навыки.

"Учиться очень интересно, ни разу не пожалела, что решилась на обучение, все на практических примерах, — поделилась участница обучения Валерия Акулова. — Буквально взахлеб рассказываю своим знакомым, о том, как проходят занятия, о том, что есть возможность получить профессию бесплатно, если подать заявку на сайте "Работа России".

Подробнее на www.trudvsem.ru.