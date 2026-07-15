Доказать профессионализм: от двух коз до победы в областном конкурсе "Лучший по профессии"

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения" в Самарской области стала Оксана Семкина, глава крестьянско-фермерского хозяйства по производству и переработке козьего молока из Приволжского района. Конкурс второй год проходит в рамках национального проекта "Кадры", но имеет более давнюю историю — проводится с 2012 года. А в 2024 году впервые по инициативе Самарской области в него была включена номинация "Сыровар". В этом году регэтап в номинации "Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения" проводился совместно министерством труда, занятости и миграционной политики и министерством сельского хозяйства и продовольствия региона на площадке Самарского государственного аграрного университета в Усть-Кинельском.
Оксана Семкина — технолог по образованию, преподавала в Самарском аграрном университете, некоторое время вместе с мужем занимались разведением раков, но потом, по совету руководителя своей аспирантской работы, завели коз.
"У нас семейное предприятие, сыроварню назвали "Ремесленные сыры Заволжья", — рассказала Оксана Семкина. — Работаем я, муж, сестра, сестра мужа и дети помогают. Начинали с двух коз, и сейчас уже более пяти лет занимаемся производством козьего молока и его переработкой. Козы — социальные и общительные животные, работать с ними очень нравится. А производство сыров — творческий процесс, у нас есть возможность экспериментировать и предлагать покупателям новые продукты и новые вкусы".
Оксана Семкина заняла первое место в региональном этапе и сейчас готовится к федеральному этапу, который пройдет 21–22 июля в Мордовии. Главный приз федерального этапа — 1 млн рублей.
Оксана охотно делится опытом с коллегами-сыроварами и теми, кто только начинает заниматься этой деятельностью. Консультирует по сыроделию Покровский Александро-Чагринский женский монастырь в Красноармейском районе.
В КФХ производят не только сыры, но и другую продукцию из молока коз, проводят экскурсии для детей, популяризируя профессии агропромышленного комплекса. В планах — расширение производства, создание современных сырных хранилищ.
"Всероссийский конкурс "Лучший по профессии" направлен на популяризацию рабочих профессий, которые востребованы на предприятиях страны, — прокомментировала Ольга Фурсова, министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области. — В этом году в регионе мы проводим соревнования по семи номинациям, в том числе — в номинации "Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения". У нас есть сильные специалисты в этой сфере, опыт 2024 г., когда сыровар из Самарской области стал победителей федерального этапа, это доказывает".
Кадровые центры "Работа России" Самарской области активно привлекают для участия в конкурсах профмастерства жителей региона, что повышает интерес к востребованным профессиям. А в октябре Самара ждет участников федерального этапа конкурса в номинации для ветеранов СВО "Второй старт" со всей страны.
Последние комментарии
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.
А цена какая будет?
И что дальше?