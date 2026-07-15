Доказать профессионализм: от двух коз до победы в областном конкурсе "Лучший по профессии"

Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения" в Самарской области стала Оксана Семкина, глава крестьянско-фермерского хозяйства по производству и переработке козьего молока из Приволжского района. Конкурс второй год проходит в рамках национального проекта "Кадры", но имеет более давнюю историю — проводится с 2012 года. А в 2024 году впервые по инициативе Самарской области в него была включена номинация "Сыровар". В этом году регэтап в номинации "Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения" проводился совместно министерством труда, занятости и миграционной политики и министерством сельского хозяйства и продовольствия региона на площадке Самарского государственного аграрного университета в Усть-Кинельском.

Оксана Семкина — технолог по образованию, преподавала в Самарском аграрном университете, некоторое время вместе с мужем занимались разведением раков, но потом, по совету руководителя своей аспирантской работы, завели коз.

"У нас семейное предприятие, сыроварню назвали "Ремесленные сыры Заволжья", — рассказала Оксана Семкина. — Работаем я, муж, сестра, сестра мужа и дети помогают. Начинали с двух коз, и сейчас уже более пяти лет занимаемся производством козьего молока и его переработкой. Козы — социальные и общительные животные, работать с ними очень нравится. А производство сыров — творческий процесс, у нас есть возможность экспериментировать и предлагать покупателям новые продукты и новые вкусы".

Оксана Семкина заняла первое место в региональном этапе и сейчас готовится к федеральному этапу, который пройдет 21–22 июля в Мордовии. Главный приз федерального этапа — 1 млн рублей.

Оксана охотно делится опытом с коллегами-сыроварами и теми, кто только начинает заниматься этой деятельностью. Консультирует по сыроделию Покровский Александро-Чагринский женский монастырь в Красноармейском районе.

В КФХ производят не только сыры, но и другую продукцию из молока коз, проводят экскурсии для детей, популяризируя профессии агропромышленного комплекса. В планах — расширение производства, создание современных сырных хранилищ.

"Всероссийский конкурс "Лучший по профессии" направлен на популяризацию рабочих профессий, которые востребованы на предприятиях страны, — прокомментировала Ольга Фурсова, министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области. — В этом году в регионе мы проводим соревнования по семи номинациям, в том числе — в номинации "Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения". У нас есть сильные специалисты в этой сфере, опыт 2024 г., когда сыровар из Самарской области стал победителей федерального этапа, это доказывает".

Кадровые центры "Работа России" Самарской области активно привлекают для участия в конкурсах профмастерства жителей региона, что повышает интерес к востребованным профессиям. А в октябре Самара ждет участников федерального этапа конкурса в номинации для ветеранов СВО "Второй старт" со всей страны.