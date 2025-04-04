Винзавод "Тольяттинский" выставили на торги за 341 млн рублей

В рамках процедуры банкротства имущество ООО "Винзавод "Тольяттинский" выставлено на торги. Производство единым лотом продается за 341,6 млн рублей.

К продаже предлагаются земельный участок, здания и оборудование винзавода.

Напомним, процедура наблюдения на ООО "Винзавод "Тольяттинский" была введена в начале 2023 г. по инициативе бывшего собственника производства Антона Андрейчикова. В процессе банкротства были выявлены финансовые схемы экс-владельцев завода, которые привели его к несостоятельности.

Прежний собственник "Тольяттинского" Сергей Сирота в процессе предыдущего банкротства (их было три за последние 10 лет) выкупил права требования в размере 117 млн руб., в том числе перед ООО "Новацио-Поволжье", которое также ему принадлежало. Это дело о несостоятельности закончилось в 2017 г. мировым соглашением, согласно которому винзавод обязался выплатить свыше 1,1 млрд рублей.

В 2021 г. ряд кредиторов-физлиц, в числе которых были прежние собственники "Тольяттинского", уступили права требования 973,6 млн руб. новому инвестору - московскому бизнесмену Антону Андрейчику. Впоследствии он вошел в капитал винзавода и погасил долг перед ФНС во второй процедуре банкротства. В время всех этих сделок "Тольяттинский" уже находился в состоянии имущественного кризиса, его задолженность составляла 1,1 млрд рублей.

В 2022 г. Андрейчиков сам потребовал признать предприятие несостоятельным и вернуть выплаченную налоговикам сумму. Тогда же на "Тольяттинский" пришел новый инвестор - сын бизнесмена Сергея Говядина, которого СМИ называют владельцем "Главпродукта", Артем Говядин. Андрейчиков уступил последнему права требования к заводу в размере 973,6 млн руб. за 5 млн рублей. С этой суммой Говядин получил контроль в деле о банкротстве.

В феврале 2025 г. решением суда ООО "Винзавод "Тольяттинский" было привлечено к субсидиарной ответственности по долгам фирмы-прокладки - ООО "Юнион Транс Авто". С 2014 по 2015 г. компания получила несколькими траншами кредиты ООО КБ "Эл банк" на общую сумму 92,3 млн рублей. Большая часть была направлена винзаводу, а также на расчеты с его контрагентами. Накопив долговую нагрузку, "Юнион Транс Авто" обанкротилось. "Эл банк" вошел в реестр кредиторов с суммой 257,2 млн рублей. Однако фирма оказалась пустышкой и кредитор добился взыскания долгов с винзавода "Тольяттинский" и с руководителя "Юнион Транс Авто" в порядке привлечения к субсидиарной ответственности.

По поводу продажи производства кредиторы не смогли прийти к единому мнению. "Эл банк" и Ольга Микель (по информации СМИ, супруга проректора ТГУ, депутата думы Тольятти Дмитрия Микеля) настаивали на реализации имущества отдельными лотами. Суд согласился с решением собрания кредиторов продавать винзавод единым лотом. Торги назначены на 19 мая 2025 года.