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Масленица с Пестравкой: самарцы проводили зиму и продегустировали новинки

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 2 марта, на фуд-корте ТК "Амбар" состоялся традиционный праздник Масленицы, который собрал множество жителей и гостей города. Одним из ярких событий мероприятия стала дегустация молочных продуктов, организованная торговой маркой "Пестравка".

Фото: предоставлено брендом "Пестравка"

Дегустационная зона быстро превратилась в центр притяжения для посетителей. Гости с интересом пробовали продукты, представленные на празднике: глазированные и творожные сырки, которые стали настоящим хитом среди гостей. "Сегодня мы угощаем глазированными сырками со вкусом сгущенки, ванили и клубники, а также новинкой, которая никого не оставляет равнодушным, — творожный сырок со вкусом "банан-карамель", — поделилась супервайзер Кристина.

Более 200 человек смогли оценить качество и разнообразие продукции, изготовленной из натурального молочного сырья от проверенных поставщиков. Многие гости отметили нежность и насыщенность вкуса, что стало приятным сюрпризом для тех, кто впервые познакомился с продуктом.

Жительница Самары Анастасия пришла на праздник со своей семьёй — мужем и двумя детьми, и первым делом они посетили площадку от ТМ "Пестравка". "Детям очень нравится творог, молоко от "Пестравки", а сейчас мы попробовали сырки: взяли и глазированные, и творожные. Мой фаворит теперь — это сырок со вкусом "банан-карамель". Я решила сегодня отправиться в магазин и купить новинку для всей семьи", — поделилась девушка.

Атмосферу праздника создавало сочетание народных традиций и современных гастрономических трендов. Участники мероприятия не только наслаждались молочными продуктами, но и принимали участие в различных конкурсах и викторинах, подготовленных организаторами. Звучание балалайки и гармошки придавало мероприятию особый колорит, создавая ощущение настоящей деревенской ярмарки.

Светлана Иванова, бренд-менеджер ТМ "Пестравка":

"Недавно мы порадовали покупателей новыми творожными сырками. На дегустации все смогли попробовать сырок со вкусом "банан-карамель" — это настоящее открытие для любителей сладкого! Он дополнил нашу коллекцию сырков с ванилью, изюмом и клубникой. Уверена, этот уникальный вкус придется по душе многим и станет хитом продаж. Гости дегустации уже оценили это необычное сочетание, и я надеюсь, что скоро сырок "банан-карамель" станет частым гостем в ваших холодильниках.

Еще одна наша летняя новинка — глазированные сырки с разными начинками: ванилью, клубникой, сгущенкой и какао. Особенно хочется отметить сырок с какао — он обладает невероятно нежной и тягучей текстурой, которая просто тает во рту!

"Пестравка" всегда рада быть частью семейных праздников. Мы традиционно участвуем в Масленице, Дне защиты детей, Дне города, Дне семьи и верности. Эти праздники отражают ценности нашего бренда: традиции, забота о близких, здоровье и натуральность продуктов. И сегодняшнее мероприятие — не исключение! Мы рады разделить этот праздник с вами и угостить нашей вкусной и полезной продукцией".

Дегустация не обошлась без всеми полюбившегося героя бренда — коровы в красной шляпе, с которой с удовольствием знакомились, фотографировались и танцевали дети. Взрослые же наслаждались возможностью провести время в кругу семьи и друзей, пробуя молочные угощения.

"Пестравка" — торговая марка с более чем 20-летней историей, объединяющая свыше 100 натуральных молочных продуктов, которые обладают высокими вкусовыми качествами и натуральным составом. Благодаря этому компания завоевала доверие потребителей и заняла лидирующие позиции на молочном рынке Самарской области.

Дегустация сырков от "Пестравки" стала ярким событием праздника Масленицы в Амбаре, подарив гостям массу положительных эмоций и впечатлений. Торговая марка вновь подтвердила своё стремление быть ближе к людям, дарить радость и заботиться о здоровье своих потребителей, о чем с удовольствием делились гости мероприятия.

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