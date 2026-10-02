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Молодежная политика Общество

В Самарской области выбрали лучшие социально значимые молодёжные инициативы

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Молодёжном центре "Лесная сказка" подвели итоги сразу трёх конкурсов по поддержке молодёжных инициатив: конкурсного отбора социально значимых инициатив в сфере молодёжной политики Самарской области, грантового конкурса Приволжского федерального округа и Медиаконкурса "Молодёжные медиа ПФО". Очные защиты и работа экспертных советов прошли с 30 сентября по 2 октября.

В финал грантового конкурса ПФО вышли 73 проекта из регионов Приволжского федерального округа, к реализации рекомендовано 13 инициатив.

"В России и Приволжском федеральном округе есть все возможности для саморазвития молодёжи, в том числе через окружные общественные проекты. Под патронатом полномочного представителя Президента России Игоря Анатольевича Комарова проходят финалы общественных проектов, в том числе в Самарской области. Здесь мы ежегодно проводим форум "иВолга", но в этом году из соображений безопасности сам форум решили не проводить. Вместе с тем принципиально решили, что грантовый конкурс, который традиционно проходил на форуме, мы проведём, чтобы ребята могли защитить свои проекты и реализовать их в регионах Приволжского федерального округа. Для молодёжи это возможность прокачать себя и показать свои способности, а для нас — сделать вклад в развитие округа", — сказал заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

Среди инициатив — проект Владислава Дерябина "Семейный код 63: традиционные ценности в действии". Проект поможет не менее чем 650 учащимся 7–8-х классов пяти школ Самары осмыслить традиционные российские духовно-нравственные ценности и их связь с семейным опытом через интерактивные уроки, семейные интервью и создание карточной игры на основе 63 реальных семейных историй.

"Работая в школе, я вижу, что подросткам легче понять ценности, когда за ними стоят знакомые люди и реальные поступки, а не только определения. При этом истории старших членов семьи редко становятся частью разговора на уроке, хотя именно они помогают детям увидеть связь поколений. Поэтому мы решили создать проект, в котором школьник сначала поговорит с родными, а затем вместе со сверстниками осмыслит услышанное через игру и обсуждение. Участие в окружном конкурсе даёт возможность провести эту работу сразу в нескольких школах Самары", — рассказал Владислав.

Главным событием для Самарской области стало подведение итогов первого регионального конкурсного отбора социально значимых инициатив в сфере молодёжной политики. Инициатива проведения конкурса принадлежит участникам Самарской делегации на Международном фестивале молодёжи, которые обратились с идеей о проведении к главе региона Вячеславу Федорищеву. Губернатор инициативу поддержал. Организатором выступило министерство молодёжной политики Самарской области.

В финале регионального конкурса свои проекты представили 27 участников. Они защищали инициативы по девяти направлениям. Среди них — инициативы, посвящённые патриотическому воспитанию, добровольчеству, экологии, здоровому образу жизни, развитию медиа и семейных проектов, укреплению межнационального согласия, развитию малых территорий и молодёжных инициатив на предприятиях. По итогам очных защит определены 7 победителей: три проекта — от юридических лиц, ещё четыре — от физических лиц. Для дальнейшей реализации их проектных инициатив будут предусмотрены меры поддержки. Реализация проектов запланирована на 2027 год.

"В ходе окружного конкурса мы подводим итоги первого в Самарской области отбора проектов, направленных на поддержку молодёжных социальных инициатив. Он был организован по поручению губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева. Девять номинаций — от патриотического воспитания и волонтёрства до экологии, спорта, медиа и развития малых территорий — и в каждой представлены действительно достойные идеи. Но главное, что для молодых людей подобные мероприятия открывают новые перспективы", — отметил заместитель Губернатора Самарской области — руководитель Администрации Губернатора Самарской области Антон Емельяненко.

Ещё одним итоговым событием стал Медиаконкурс "Молодёжные медиа ПФО". Победителями стали 14 участников, каждый получил грант в размере 200 тысяч рублей на реализацию окружного медиапроекта. Финалисты Медиаконкурса дополнительно участвовали в образовательной программе "Медиалаборатория" и на практике создавали собственные медиаматериалы.

Всего финальная программа трёх конкурсов объединила 122 участника из регионов Приволжского федерального округа. Помимо защит, для них прошли образовательные мероприятия, мастер-классы и консультации с экспертами.

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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