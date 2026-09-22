Студентка из Самарской области стала серебряным призером Чемпионата высоких технологий

В Великом Новгороде подвели итоги финала чемпионата высоких технологий. Студентка Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа Ангелина Терехина стала серебряным призером чемпионата.

Ангелина представляла регион вместе с экспертом-наставником Юлией Савельевой. Всего в Чемпионате приняли участие свыше 15 тыс. человек из России и 30 дружественных стран. Среди них — конкурсанты — студенты колледжей России и иностранных государств, молодые специалисты и их эксперты-наставники, спикеры деловой программы, представители предприятий-партнеров, школьники — участники профориентационной зоны.

"Самым сложным оказался модуль, связанный с экспресс-аудитом нарушений в мультимодальной цепочке поставок в условиях жесткого лимита времени. Эксперты смоделировали кризисную ситуацию: произошел сбой на стыке железнодорожного и автомобильного этапов перевозки, возник риск порчи груза и срыва контрактных сроков. Нужно было за считанные минуты выявить проблемное место, пересчитать временные окна, составить корректирующий акт качества и разработать альтернативный маршрут. Справиться помогло хладнокровие и четкий алгоритм, который мы отрабатывали на тренировках с наставником: не паниковать, разбить задачу на мелкие подпункты и методично закрывать один блок за другим, проверяя себя по нормативным чек-листам", — поделилась студентка.

Ангелина Терехина также отметила, что в дальнейшем планирует работать по специальности: "Сейчас логистика в России активно развивается, появляются беспилотные технологии, цифровые сервисы управления цепями поставок, и такие специалисты крайне востребованы крупными предприятиями региона".

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечал, что такие состязания, как чемпионат "Профессионалы", "дают ребятам возможность попробовать себя в профессии, развивать свои таланты, получать новые знания. А работодатели не только участвуют в оценке, но и приглашают призеров на стажировки и предлагают трудоустройство".

Юлия Савельева, эксперт-наставник Анастасии Терехиной уверена, что Чемпионатное движение "Профессионалы" — это мощнейший катализатор личностного роста. "За один сезон интенсивной подготовки студент проживает опыт, на который в обычных условиях уходят 3–4 года работы на производстве. За время подготовки наша конкурсантка приобрела множество полезных навыков. Во-первых, навык системного аудита качества транспортных потоков и мгновенного нахождения сбоев в цепях поставок. Во-вторых, свободное владение отраслевыми цифровыми системами, нормативной базой и регламентами безопасности. В-третьих — и это ключевое — стрессоустойчивость, способность управлять рисками и оперативно принимать управленческие решения в условиях неопределенности. Для наставника серебро финала чемпионата — это высшая профессиональная награда и ни с чем не сравнимое педагогическое счастье. Видеть слезы радости на глазах своего студента на пьедестале — ради таких моментов стоит жить и работать!" — рассказала Юлия Савельева.

Победителей и призеров финала чемпионата поздравил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. "Чемпионат высоких технологий — это площадка, где рождаются передовые решения для экономики будущего, а молодежь доказывает готовность внести свой вклад в достижение Россией технологического лидерства. Такую цель поставил перед страной президент Владимир Владимирович Путин. По итогам соревнований 20 студентов колледжей и техникумов стали победителями в основной категории, еще 40 — призерами. Всего в основном, индивидуальном и международном зачете участники получили 125 медалей. Поздравляю ребят и их наставников! Никогда не бойтесь сложных задач, верьте в свои силы и смело воплощайте задуманное в жизнь", — сказал Дмитрий Чернышенко.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов поблагодарил экспертов-наставников, которые дают путевку в жизнь новым поколениям профессионалов, и выразил признательность компаниям-партнерам за их вклад в развитие движения "Профессионалы" и всей системы среднего профессионального образования.

"В этом году мы проводим соревнования вместе с министерством транспорта по 20 перспективным специальностям, которые активно развиваются в транспортной сфере. Сегодня предприятиям нужны такие целеустремленные ребята, как вы. Поздравляю финалистов, победителей, а также ваших наставников. Вы — те, за кем будущее транспортной отрасли", — отметил Сергей Кравцов.

Инновационные компетенции чемпионата высоких технологий в этом году направлены на развитие транспортной отрасли и отвечают задачам реализации национальных проектов "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Эффективная транспортная система", "Инфраструктура для жизни".

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оно направлено на выявление и поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. Организатор — минпросвещения, федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.

Соревнования проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".