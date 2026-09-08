Всероссийскому проекту "Профразвитие" три года: за это время 2 217 жителей Самарской области стали участниками проекта

Первая стажировка, встреча с будущим работодателем, карьерная консультация, подготовка к собеседованию и уверенный старт на новом рабочем месте — сегодня все эти возможности доступны молодежи Самарской области во всероссийском проекте "Профразвитие" президентской платформы "Россия — страна возможностей".

В честь дня рождения "Профразвитие" запускает целый месяц полезных активностей — от образовательных продуктов и мероприятий в университетах до новых инструментов для профессионального старта.

За три года "Профразвитие" из проекта по поиску вакансий и стажировок превратился в платформу для самоопределения и построения карьерного пути. Участники получили более 170 тысяч индивидуальных рекомендаций по профессиональному развитию и повышению личной эффективности, победителями проекта стали 882 человека, а число партнеров превысило более 250 крупных компаний и организаций. Осенью "Профразвитие" представит новые предложения в каталоге, где молодые специалисты смогут находить предложения компаний и организаций и выбирать подходящий вариант для получения первого опыта.

"Три года назад на президентской платформе "Россия — страна возможностей" мы запустили "Профразвитие", чтобы помочь молодежи получить первый профессиональный опыт и сделать уверенный шаг на рынок труда. Сегодня проект объединяет уже более 280 тысяч молодых людей по всей стране. Но за масштабом для нас стоит самое главное — реальная профессиональная траектория каждого человека. Мы хотим, чтобы молодой специалист не оставался один на один с вопросами: "Кем мне быть?", "Где получить первый опыт?", "Как найти хорошего работодателя?" и "Что делать в первый день на работе?". Поэтому сегодня "Профразвитие" — это не только стажировки и вакансии. Это исследования рынка труда, карьерные консультации, образовательные продукты, работа с университетами и работодателями, региональные программы и сообщество людей, готовых делиться опытом. Наша задача — помочь молодому человеку реально подготовиться к рынку труда и осознанно построить свой профессиональный путь", — рассказал генеральный директор президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

От Самарской области участниками проекта "Профразвитие" президентской платформы "Россия — страна возможностей" за три года стали 2 217 жителей региона. Молодые люди получают доступ к стажировкам и вакансиям, образовательным продуктам, карьерным консультациям и другим инструментам, которые помогают сделать первые шаги в профессии. В сентябре жители края смогут присоединиться к новым активностям проекта.

В 2026 году карьерная поддержка "Профразвития" стала доступнее непосредственно в регионах страны. В Самарской области работают Центры компетенций президентской платформы "Россия — страна возможностей" на базе Самарского государственного медицинского университета, Самарского государственного социально-педагогического университета, Самарского государственного университета путей сообщения и Самарского государственного экономического университета. Здесь студенты могут оценить свои сильные стороны и надпрофессиональные навыки, получить рекомендации по развитию и определить дальнейшие карьерные шаги.

"Как HR-специалист, я часто вижу, как сложно бывает начать карьеру или решиться на смену профессии, и здесь нас выручает и помогает проект "Профразвитие" Президентской платформы "Россия — страна возможностей". Я смело рекомендую его всем, кто ищет свой путь, потому что его участники приходят на собеседования уже с реальными практическими навыками и четким пониманием целей. Сегодня у проекта день рождения, и это отличный повод сказать команде простое человеческое спасибо. Присоединяйтесь к поздравлениям: вашим теплым словом вы поддержите тех, кто каждый день помогает другим строить карьеру мечты", — отметила амбассадор проекта "Профразвитие" в Самарской области Ксения Савина.

Стажировки остаются одной из ключевых точек входа в проект: они позволяют познакомиться с компаниями изнутри, попробовать себя в выбранной сфере и проверить собственные представления о будущей профессии на практике. Чтобы выбор был осознанным, "Профразвитие" совместно с компанией ANCOR проводит исследования в разных регионах, сопоставляя взгляды тех, кто только начинает карьеру, и тех, кто предоставляет возможности первого профессионального опыта. Результаты этой большой работы теперь доступны каждому на сайте. Здесь можно узнать, где искать стажировки, какие условия предлагают компании, что важно при выборе первого места работы, сравнить зарплатные ожидания в разных федеральных округах и увидеть, в чем позиции молодежи и работодателей совпадают, а где пока расходятся.

Еще один практический инструмент — образовательная подборка #старт_карьеры. Она охватывает разные ситуации, с которыми сталкивается начинающий специалист: как выбрать карьерный путь, распознать сомнительную вакансию, пройти путь от отклика до собеседования, освоить правила деловой переписки и адаптироваться в новом коллективе. Отдельный курс посвящен тому, как использовать искусственный интеллект для профессионального развития и при этом не навредить собственной карьере. Это знания, которые можно применять сразу — еще во время поиска работы и в первые месяцы после трудоустройства.

В честь третьего дня рождения проект "Профразвитие" приглашает молодых людей загадать три карьерных желания на ближайший год. Это может быть новая работа или стажировка, повышение, запуск собственного проекта, новый навык или первый шаг в другой профессиональной сфере. Свои цели участники смогут записать на цифровой платформе, а через год "Профразвитие" вернет им ответы, чтобы каждый смог проверить, какие желания стали реальностью. Среди участников акции также разыграют три бесплатные карьерные консультации и бокс мерча — итоги объявят 14 сентября в социальных сетях проекта.